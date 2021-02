Axl Rose: Ο frontman των Guns N’ Roses σε επεισόδιο του Scooby Doo (pics, vid)

Ο frontman των Guns N ‘Roses, Axl Rose, έκανε μία σύντομη εμφάνιση σε μορφή κινουμένου σχεδίου στο νέο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Scooby-Doo και Guess Who;». Η εμφάνιση – έκπληξη του ειδώλου της ροκ συμπεριλαμβάνεται στο επεισόδιο, στο οποίο οι Φρεντ Βέλμα, Δάφνη, Σάγκι και Σκούμπι κάνουν ένα ταξίδι στον αυτοκινητόδρομο Route 66 των ΗΠΑ.

Ωστόσο, το ταξίδι παίρνει σύντομα άσχημη τροπή, όταν μια ομάδα κακών κλέβει το «Mystery Machine». Αφού εγκλωβίζονται στην έρημο, οι πρωταγωνιστές μπαίνουν σε ένα εστιατόριο για να χρησιμοποιήσουν το Wi-Fi και βρίσκουν τον Axl Rose, να κάθεται απ΄ έξω με τη μοτοσικλέτα του.

Ο αρχηγός των Guns N ‘Roses δέχεται εγκώμια ως «τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και ο απόλυτος ροκ Θεός», προτού αποδειχθεί ότι είναι ήδη φίλος με τους Σάγκι και Σκούμπι.

Στη συνέχεια ο Rose διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του μυστηρίου με τους κακούς που ταλαιπωρούν την ομάδα.

