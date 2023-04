Λένε πως η τέχνη αντιγράφει τη ζωή. Στην περίπτωση του Beef, της νέας σειράς φαινόμενο του Netflix, είναι ακριβώς αυτό!

Το Beef «ανέβηκε» στο Netflix στις 6 Απριλίου και μέσα σε 12 μέρες έχει γίνει… φαινόμενο. Γιατί; Γιατί τη σειρά αποθεώνουν όσοι τη βλέπουν. Γιατί; Γιατί ουσιαστικά περιγράφει κάτι από την καθημερινότητά τους.

Ένα περιστατικό διαπληκτισμού μεταξύ δύο αγνώστων –ενός αποτυχημένου εργολάβου και μιας επιχειρηματία– πυροδοτεί μια κόντρα που βγάζει τα πιο σκοτεινά τους ένστικτα. Αυτό είναι το Beef.

Η σειρά δείχνει το μετά του καυγά δυο αγνώστων σε ένα πάρκινγκ ενός εμπορικού στο Λος Άντζελες.

«Ο Ντάνι Τσο (Στίβεν Γιαν), ένας αποτυχημένος εργολάβος που κουβαλά πικρίες, έρχεται αντιμέτωπος με την Έιμι Λάου (Άλι Γουόνγκ), μια αυτοδημιούργητη επιχειρηματία με μια όμορφη ζωή. Ο αυξημένος κίνδυνος της κόντρας τους ξετυλίγει τις ζωές και τις σχέσεις τους σε αυτήν τη σκοτεινή, κωμική και βαθιά συγκινητική σειρά», είναι η περιγραφή του Netflix.

Το Beef δημιουργήθηκε από την εταιρία Α24 που ειδικεύεται τελευταία στις… επιτυχίες. Οσκαρικές επιτυχίες όπως Lady Bird, Moonlight, Aftersun και εσχάτως Everything Everywhere All At Once! Δική της και η ταινία Minari, όπου έπαιξε (και προτάθηκε για Όσκαρ) ο πρωταγωνιστής του Beef, Στίβεν Γιαν.

Ο δημιουργός της σειράς Λι Σανγκ Τζιν έχει δηλώσει ότι η ιδέα για το Beef γεννήθηκε όταν κι εκείνος έζησε μια εμπειρία ανάλογη των πρωταγωνιστών του: μάλωσε με κάποιον στο δρόμο και αποφάσισε να τον ακολουθήσει με το αυτοκίνητο!

Βέβαια, στη δική του περίπτωση δεν έγινε τίποτα απ’ όσα γίνονται στη σειρά.

Αλλά ήταν το… έναυσμα για μια τεράστια επιτυχία. Μια σειρά που είναι δραματική και κωμική και σατιρική και με στοιχεία θρίλερ. Μια σειρά που σαρώνει…