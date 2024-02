Συνολικά 19 πρεμιέρες σειρών έρχονται σστην COSMOTE TV τον Φεβρουάριο και θα καθηλώσουν και τους πιο απαιτητικούς τηλεθεατές.

Δυναμικά έρχεται ο Φεβρουάριος στην COSMOTE TV με το «The Walking Dead: The Ones Who Live», τη νέα spin-off σειρά του The Walking Dead, που σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του Άντριου Λίνκολν στον ρόλο του Ρικ Γκράιμς. Στο νέο κεφάλαιο του The Walking Dead Universe, ξετυλίγεται μια επική ιστορία αγάπης σε έναν μεταποκαλυπτικό κόσμο με πρωταγωνιστές τον Ρικ και την Μισόν (Ντανάι Γκουρίρα).

Στην ατζέντα του μήνα ξεχωρίζει, επίσης, ο 2ος κύκλος της τηλεοπτικής μεταφοράς του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού «Halo» και 17 ακόμα πρεμιέρες. Μεταξύ αυτών, η 6η σεζόν του αστυνομικού δράματος «The Rookie» με τον Νέιθαν Φίλιον (Castle), ο 3ος κύκλος του υποψήφιου για BAFTA sitcom «Ghosts», το θρίλερ μυστηρίου «After the Flood» με τη Σόφι Ράντλ (Peaky Blinders) και το καυστικό talk show των 28 Emmy, «Last Week Tonight With John Oliver».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Αναλυτικά οι πρεμιέρες του Φεβρουαρίου:

Halo (2η σεζόν)

Τον 26ο αιώνα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε πόλεμο με έναν συνασπισμό εξωγήινων φυλών γνωστό ως Covenant. Η σύγκρουση αυτή κλιμακώνεται, όταν ένα μυστηριώδες αντικείμενο φτάνει στα χέρια του Master Chief (Πάμπλο Σράιμπερ). Στη 2η σεζόν της σειράς, με τον γαλαξία να βρίσκεται ένα βήμα πριν την καταστροφή, ο Master Chief αναζητά το κλειδί για τη σωτηρία της ανθρωπότητας ή της εξαφάνισής της, δηλαδή το Halo.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 10/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Ghosts (3η σεζόν)

Η δημοφιλής κωμική σειρά επιστρέφει με το ζευγάρι Σαμ και Τζέι να έχει συνηθίσει πλέον τη ζωή του δίπλα στα φαντάσματα. Τα νέα επεισόδια εξερευνούν περισσότερες ιστορίες των φαντασμάτων, ενώ μένει να αποκαλυφθεί ποιο φάντασμα πέρασε τελικά στη μεταθανάτια ζωή.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Παρασκευή 16/2, 21.30, COSMOTE SERIES HD

After The Flood

Όταν η πόλη Γουότερσαϊντ πλήττεται από τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της, η αστυνομία βρίσκει σε ένα ασανσέρ έναν νεκρό άνδρα αγνώστων στοιχείων. Αρχικά, όλοι υποθέτουν ότι ο θάνατός του οφείλεται στην κακοκαιρία, ωστόσο η αυτοψία αποκαλύπτει ότι πέθανε πολλές ημέρες νωρίτερα. Η αστυνομικός Τζο Μάρσαλ (Σόφι Ράντλ) αναλαμβάνει να λύσει την υπόθεση.

Πρεμιέρα : Σάββατο 17/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD.

The Rookie (6η σεζόν)

Αν και είναι ο νεοσύλλεκτος με την μεγαλύτερη ηλικία στο αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες, ο Τζον Νόλαν διαψεύδει όσους τον έκριναν ακατάλληλο. Έχοντας αποδείξει τις ικανότητές του, μαζί με τη δική του πια νεοσύλλεκτο θα προσπαθήσει στη νέα σεζόν να πιάσει το άτομο που βρίσκεται πίσω από τον πυροβολισμό του Άαρον.

Πρεμιέρα 48 ώρες μετά την Αμερική: Πέμπτη 22/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Last Week Tonight With John Oliver (11η σεζόν)

Ο ταλαντούχος Βρετανός κωμικός και πρώην ανταποκριτής του “The Daily Show”, Τζον Όλιβερ, με το χαρακτηριστικό καυστικό χιούμορ που τον έχει καθιερώσει, επιστρέφει για να σχολιάσει χωρίς δισταγμό, όσα συγκλονίζουν την αμερικανική και παγκόσμια καθημερινότητα.

Πρεμιέρα : Παρασκευή 23/2, 23.45, COSMOTE SERIES HD.

Walking Dead: The Ones Who Live

Ο Ρικ και η Μισόν ρίχνονται σε έναν άλλο κόσμο, χτισμένο πάνω σε έναν πόλεμο ενάντια στους ζωντανούς. Μπορούν να βρουν ο ένας τον άλλον, αλλά και τους εαυτούς τους, σε ένα νέο μέρος και μια πρωτόγνωρη συνθήκη; Είναι εχθροί, εραστές, θύματα ή νικητές; Ήρθε η στιγμή οι ιστορίες τους να ολοκληρωθούν.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 26/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

13 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Φεβρουάριο στην COSMOTE TV

Τον Φεβρουάριο φιλοξενούνται στην COSMOTE TV 13 ακόμα πρεμιέρες, μεταξύ των οποίων και η 6η σεζόν του αστυνομικού «FBI»(Τετάρτη 14/2, 21.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική) και τα νέα επεισόδια των 2 spin-off σειρών του, διά χειρός Ντικ Γουλφ, «FBI: International» (4η σεζόν – 22.00, COSMOTE SERIES HD- 24 ώρες μετά την Αμερική) και «FBI: Most Wanted» (5η σεζόν – 23.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική). Οι λάτρεις των αστυνομικών σειρών θα παρακολουθήσουν, επίσης, τον 7ο κύκλο του γαλλικού «Art of Crime» (Παρασκευή 23/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD), την 3η σεζόν των «NCIS: Hawaii» (Τρίτη 13/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική) και «CSI: Vegas» (Τρίτη 20/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD – 48 ώρες μετά την Αμερική) και τη συνέχεια του «The Equalizer» (4η σεζόν – Δευτέρα 19/2, 21.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική) με την Κουίν Λατίφα. Στην COSMOTE TV θα «γραφτεί» και η συνέχεια του δράματος «Fire Country» (2η σεζόν – Κυριακή 18/2, 22.00, COSMOTE SERIES HD – 48 ώρες μετά την Αμερική) και των κομεντί «So Help Me Todd» (2η σεζόν – Τρίτη, 20/2, 21.00, COSMOTE SERIES HD) και «Resident Alien» (3η σεζόν – Πέμπτη 15/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD – 24 ώρες μετά την Αμερική).

Το τηλεοπτικό παζλ του Φεβρουαρίου συνθέτουν, επίσης, το νέο αστυνομικό θρίλερ «Scrublands» (Σάββατο 3/2, 18.00, COSMOTESERIES MARATHON HD), τo ανατρεπτικό δράμα «Domino Day» (Δευτέρα 19/2, 23.00, COSMOTE SERIES HD) και η νέα σειρά του BBC «Truelove» (Σάββατο 10/2, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD).