Η νέα χρονιά μπαίνει παραδοσιακά με γιορτή του γαλλόφωνου σινεμά και τις 26 πρεμιέρες του My French Film Festival. Μαζί τους το πολυσυζητημένο How to Have Sex και η σειρά-συνέχεια του Boiling Point αποκλειστικά στο Cinobo.

Η νέα χρονιά φέρνει στο Cinobo άλλες δύο από τις καλύτερες σειρές των τελευταίων ετών: το εν μέρει γυρισμένο στην Ελλάδα Little Drummer Girl του Παρκ Τσαν-Γουκ με τη Φλόρενς Πιου, και σε αποκλειστικότητα το Σημείο Βρασμού του BBC που ήρθε δίκαια μετά την καθηλωτική ομότιτλη ταινία του 2021.

Σε αποκλειστική πρεμιέρα έρχεται η βραβευμένη στις Κάννες και στις Νύχτες Πρεμιέρας, εκπληκτική σπουδή στη συναίνεση, How to Have Sex της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ, το σοκαριστικό Με τα Μάτια της Νταλβά της Εμανουέλ Νικό, και το Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό, ανεξάρτητο αμερικανικό θρίλερ κλιματικής κρίσης, που βρέθηκε στις λίστες με τα καλύτερα του 2022.

Μαζί με αυτά, το αγαπημένο του κοινού Κάν’ το Όπως ο Μπέκαμ της Γκούριντερ Τσάντα, δυο Γούντι Άλεν από διαφορετικές περιόδους του – τα Συμφωνίες και Ασυμφωνίες και Θλιμμένη Τζασμίν, η ερωτική ιστορία του Χαμένου Παράδεισου του Μιγκέλ Γκόμες, και μια από τις πιο σπαρακτικές ταινίες της προηγούμενης δεκαετίας, το Ραγισμένα Όνειρατου Φέλιξ Βαν Γκρόνινγκεν.

Το 2024 μπαίνει δυναμικά και από άποψη συλλογών, αφού έρχεται για άλλη μια χρονιά τοMy French Film Festival που φέρνει για διάρκεια ενός μήνα 26 νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες Α’ προβολής.

Σειρές

The Little Drummer Girl

Παρκ Τσαν-Γουκ

Θολώνοντας τις λεπτές γραμμές μεταξύ αγάπης και μίσους, αλήθειας και μυθοπλασίας, ο Παρκ Τσαν-γουκ διασκευάζει Τζον Λε Καρέ όπως μόνο εκείνος μπορεί, υφαίνοντας μια εκρηκτική ιστορία κατασκοπείας και καθηλωτικής ίντριγκας, έχοντας στο επίκεντρο ένα ερμηνευτικό ρεσιτάλ από την Φλόρενς Πιου.

Από την 1η Ιανουαρίου στο Cinobo.

Σημείο Βρασμού (Boiling Point)

Τζέιμς Κάμινγκς

Η συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του 2021 μάς βρίσκει 6 μήνες μετά τη γεμάτη ένταση βραδιά της, με την Κάρλι να ξεκινά το δικό της εστιατόριο. Η πίεση όμως για το τέλειο φαγητό θα φέρει και πάλι τους χαρακτήρες στα όριά τους.

Από τις 8 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Cinobo Πρεμιέρες

Με τα μάτια της Νταλβά (Love According to Dalva)

Εμανουέλ Νικό

Στιβαρό σκηνοθετικό ντεμπούτο που μας φέρνει μπροστά σε μια σοκαριστική υπόθεση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, σε μια σκληρή και ταυτόχρονα ευαίσθητη “αντίστροφη” ιστορία ενηλικίωσης.

Στις 2 Ιανουαρίου στο Cinobo.

How to Have Sex

Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ

Καλύτερη ταινία στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών για ένα από εκείνα τα σπάνια ντεμπούτα από ένα τεράστιο νέο ταλέντο. Μια εκπληκτική σπουδή πάνω στη συναίνεση με τρόπο απόλυτα σύγχρονο.

Στις 9 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Πώς να Ανατινάξετε έναν Αγωγό (How to Blow Up a Pipeline)

Ντάνιελ Γκολντχέιμπερ

Ανεξάρτητο αμερικάνικο διαμαντάκι που βρέθηκε στις λίστες με τα καλύτερα του ’22, επίκαιρο θρίλερ που συνδυάζει υψηλού ρίσκου heist movie και ριζοσπαστική εξερεύνηση της κλιματικής κρίσης.

Στις 16 Ιανουαρίου στο Cinobo.

Συλλογή

My French Film Festival

Σε συνεργασία με τη UniFrance, το Cinobo παρουσιάζει από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 19 Φεβρουαρίου, τις 26 νέες γαλλόφωνες ταινίες του 14ου My French Film Festival σε Α’ προβολή με ελληνικούς υπότιτλους, δωρεάν για τους συνδρομητές του.

Από τις 19 Ιανουαρίου στο Cinobo.