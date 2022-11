Το τελευταίο αριστούργημα του Παρκ Τσαν-γουκ, Απόφαση Φυγής, σε αποκλειστική πρεμιέρα, η Εμανουέλ Μπεάρ των 90s, συλλογές με ταινίες γαστρονομίας και με τα δημοφιλέστερα της χρονιάς που φεύγει, έρχονται μεταξύ άλλων στην πλατφόρμα του Cinobo.

Φέτος το Cinobo αλλάζει χρονιά με μια μεγάλη πρεμιέρα: την Απόφαση Φυγής του σπουδαίου Παρκ Τσαν-γουκ που αγαπήθηκε όσο λίγες ταινίες από κοινό και κριτικούς φέτος και αφού τιμήθηκε με βραβείο σεναρίου στις Κάννες, αποτελεί την επίσημη πρόταση της Νότιας Κορέας για τα Όσκαρ του ‘23.

Μαζί με αυτό και σε Α’ προβολή, μια ταινία που δεν μοιάζει με καμία άλλη: Ο Τυφλός που δεν Ήθελε να Δει τον Τιτανικό του Φινλανδού Τέμου Νίκι, περιπέτεια από τη σκοπιά ενός τυφλού ανθρώπου.

Επίσης σε πρεμιέρα, η ιστορία ενηλικίωσης Πέρα απ’ τον Ορίζοντα της Ντελφίν Λερισέ με τις Λετίσια Κάστα και Κλεμένς Ποεσί, και το βελγικό Στην Αυλή του Σχολείου της Λορά Βαντέλ, μια πολύ ιδιαίτερη ταινία για το bullying στα σχολεία.

Μέσα στον μήνα ξεχωρίζουν δύο από τις σημαντικότερες γαλλικές ταινίες των 90s, σε σκηνοθεσία Κλοντ Σοτέ και με πρωταγωνίστρια την Εμανουέλ Μπεάρ: Η Νέλλη και ο κύριος Αρνώ και το Μια Καρδιά το Χειμώνα, καθώς και οι 8 Γυναίκες του αγαπητού στην Ελλάδα Φρανσουά Οζόν με το απόλυτο γαλλικό all-star cast (Φανί Αρντάν, Εμανουέλ Μπεάρ, Κατρίν Ντενέβ, Ιζαμπέλ Ιπέρ).

Σε δύο ιδιαίτερα biopic, το ζευγάρι των Coco Chanel & Igor Stravinsky ερμηνεύουν οι εκρηκτικοί Άννα Μουγκλαλίς και Μαντς Μίκελσεν σκηνοθετημένοι από τον Γιαν Κουνέν, ενώ ένα άλλο δίδυμο, οι Στιβ Κούγκαν και Τζον Σ. Ράιλι είναι οι θρύλοι της κωμωδίας Χοντρός & Λιγνός, στο φιλμ του Τζον Σ. Μπερντ. Λίγο πριν το ρεβεγιόν πρωτοχρονιάς, έρχονται οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι στο πιο αγωνιώδες και συγκινητικό από οποιαδήποτε ταινία μυθοπλασίας ντοκιμαντέρ, Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα.

Όταν το σινεμά κι η κουζίνα γίνονται ένα τα αποτελέσματα είναι πάντοτε απολυαστικά, γι’αυτό το Cinobo ανεβάζει την ένταση με την πρώτη συλλογή του μήνα, Food & Cinema. Μαζί της, η λίστα που κάθε χρόνο περιμένουμε, τα Most Watched 2022, με τις 20 ταινίες που ξεχώρισαν οι συνδρομητές του Cinobo τη φετινή χρονιά στην πλατφόρμα.

Αναλυτικά οι ταινίες του μήνα

Εμείς οι Δύο (Two of Us)

Φίλιπο Μενεγκέτι

Πολυβραβευμένο, σπάνιας ευαισθησίας και ανθρωπιάς κοινωνικό μελόδραμα για την αγάπη που μάχεται και επιμένει, με δύο εξαιρετικές ερμηνείες από τις Μπάρμπαρα Σούκοβα και Μαρτίν Σεβαλιέ.

Την 1η Δεκεμβρίου στο Cinobo

Η Γαλλική Επανάσταση (One Nation, One King)

Πιέρ Σέλερ

Η Γαλλική Επανάσταση ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή υπερπαραγωγή που αποτυπώνει το εκρηκτικό κλίμα της εποχής, με εξαιρετικό καστ (Αντελ Ενέλ, Γκασπάρ Ουλιέλ. Ντενίς Λαβάντ, Λουί Γκαρέλ).

Στις 2 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Ο Τυφλός που δεν Ήθελε να Δει τον Τιτανικό (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic)

Τέμου Νίκι

Απαράμιλλη κινηματογράφηση σε μια περιπέτεια γυρισμένη από τη σκοπιά ενός τυφλού ανθρώπου με πείσμα ικανό να αλλάξει τη μοίρα του δικού του Τιτανικού και να οδηγηθεί πλάι στη δική του αγαπημένη.

Στις 6 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Η Νέλλη και ο Κύριος Αρνώ (Nelly and Mr. Arnaud)

Κλοντ Σοτέ

Το κύκνειο άσμα του Σοτέ και 2η συνεργασία με την Εμανουέλ Μπεάρ, μια από τις καλύτερες γαλλικές ταινίες των 90s, με συναισθηματικό πλούτο που προκύπτει μέσα από τις συναντήσεις δυο ανθρώπων.

Στις 8 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Μια Καρδιά το Χειμώνα (A Heart in Winter)

Κλοντ Σοτέ

Ερωτική ιστορία γεμάτη ένταση και ευαισθησία, με το –πραγματικό, τότε– ζευγάρι Εμανουέλ Μπεάρ και Ντανιέλ Οτέιγ, των οποίων η χημεία μεταφράζεται στην οθόνη. Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία.

Στις 9 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Πέρα απ’ τον Ορίζοντα (Beyond the Horizon)

Ντελφίν Λερισέ

Είναι κι αυτό ένα κάποιο τέλος του κόσμου. Μια καυτή, γεμάτη ιδρώτα (και οικογενειακή αγωνία) ιστορία ενηλικίωσης μες στο κατακαλόκαιρο του 1976, με τις Λετίσια Κάστα και Κλεμένς Ποεσί.

Στις 13 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Όταν Ανθίζει η Νιότη (The Best Years)

Γκαμπριέλε Μουτσίνο

Ο επιτυχημένος Ιταλός σκηνοθέτης κινηματογραφεί τον κύκλο της ζωής και την πορεία μίας παρέας με όλο το πάθος, την ένταση και τις κορυφώσεις που περιμένεις και αναζητάς από μία δραμεντί.

Στις 16 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Little Woods

Νία ΝταΚόστα

Εμπευσμένο από τον Οθέλλο, ένα σύγχρονο αστικό γουέστερν δείχνει τη σκληρή πραγματικότητα της αμερικανικής ενδοχώρας, με σπουδαίες ερμηνείες από τις Τέσσα Τόμπσον και Λίλι Τζέιμς.

Στις 19 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Στην Αυλή του Σχολείου (Playground)

Λορά Βαντέλ

Υπάρχει κάτι πιο αθώο και ταυτόχρονα τρομακτικό, από την πρώτη μέρα σε νέο σχολείο για ένα 7χρονο παιδί; Η δύσκολη συνθήκη του bullying, μέσα από τα μάτια (και το ύψος) των παιδιών.

Στις 20 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Coco Chanel & Igor Stravinsky

Γιαν Κουνέν

Η συνάντηση και το μοιραίο πάθος δύο μεγάλων καλλιτεχνών που έγραψαν ιστορία τον προηγούμενο αιώνα ζωντανεύει εκρηκτικά στην οθόνη με τους σαρωτικούς Άννα Μουγκλαλίς και Μαντς Μίκελσεν.

Στις 22 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Χοντρός & Λιγνός (Stan & Ollie)

Τζον Σ. Μπερντ

Επιστροφή στις βάσεις της κωμωδίας, όπως τις δίδαξαν οι καλύτεροι, σε μια βιογραφία που σέβεται με ξεχωριστό τρόπο την κληρονομιά του πιο πετυχημένου κωμικού διδύμου στην ιστορία του σινεμά.

Στις 23 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Απόφαση Φυγής (Decision to Leave)

Παρκ Τσαν-γουκ

Στυλιζαρισμένη συνάντηση Vertigo και Ερωτικής Επιθυμίας από τον σκηνοθέτη του Oldboy και της Υπηρέτριας. Αστυνομικό μυστήριο και νουάρ αισθηματικό μελόδραμα με βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες.

Στις 27 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα (March of the Penguins)

Λικ Ζακέ

Ταινία τεκμηρίωσης με περισσότερη ένταση, αγωνία και συγκίνηση από οποιαδήποτε μυθοπλασία. Όσκαρ Ντοκιμαντέρ το 2005 και τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία παγκοσμίως.

Στις 29 Δεκεμβρίου στο Cinobo

8 Γυναίκες (8 Women)

Φρανσουά Οζόν

Απολαυστικό whodunnit μετά μουσικής και τραγουδιού, παιγμένο από ένα απίστευτο all-star καστ του γαλλικού σινεμά: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Φανί Αρντάν, Εμανουέλ Μπεάρ, Κατρίν Ντενέβ κι όχι μόνο.

Στις 30 Δεκεμβρίου στο Cinobo.