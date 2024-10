Disney+: Μοναδικές ταινίες και σειρές τον Οκτώβριο για όλα τα γούστα

Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Tο φθινόπωρο είναι η τέλεια στιγμή για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε νέες σειρές, ταινίες και πρωτότυπο περιεχόμενο στο Disney+. Η νέα σειρά, οκτώ επεισοδίων, Οι Ανταγωνιστές, βασισμένη στο εμβληματικό μυθιστόρημα της Jilly Cooper, έρχεται 18 Οκτωβρίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Μεταφερθείτε σε έναν κόσμο γεμάτο δράμα, υπερβολές και σοκαριστικές περιπέτειες της κοινωνικής ελίτ, στην Αγγλία, τη δεκαετία του ‘80.

Για όλους τους θαυμαστές του Bruce Springsteen εκεί έξω, το νέο ντοκιμαντέρ, Ημερολόγιο Δρόμου: Bruce Springsteen and the E Street Band, μπαίνει στα παρασκήνια της Παγκόσμιας Περιοδείας 2023-2024 της μπάντας.

Αυτό το μήνα μη χάσετε τη νέα σειρά, Grotesquerie, από τον Ryan Murphy, σε παραγωγή FX. Ακόμη, τα νέα επεισόδια Agatha All Along της Marvel Television, τις νέες πρωτότυπες σειρές, Η Μηχανή, Νέμεσις, Η εξαφάνιση της Κίμι Ντιόρ, Αυτό Δεν Είναι Το Χόλιγουντ – Αβετράνα αλλά και τον δεύτερο κύκλο της σειράς Tell Me Lies.

Αν ανυπομονείτε για φθινοπωρινό binge-watching, σας έχουμε! Lost, Grey’s Anatomy, 9-1-1, Prison Break, Modern Family μαζί με τα πολυβραβευμένα με Emmy, Shōgun, The Bear, Only Murders in the Building και How I met your Father, είναι τώρα διαθέσιμα στο Disney+!

Μην πάρεις ανάσα

Στην Οκλαχόμα, τη δεκαετία του 1930, στη διάρκεια μια σφοδρής ανεμοθύελλας που πλήττει την περιοχή, μια γυναίκα είναι πεπεισμένη ότι μια σκοτεινή παρουσία απειλεί την οικογένειά της.

Τώρα διαθέσιμο.

Οι ανταγωνιστές

Βρισκόμαστε στο 1986 κι η Βρετανία ευημερεί. «Οι Ανταγωνιστές» διεισδύουν στον αμείλικτο κόσμο της τηλεόρασης, όπου οι φιλοδοξίες είναι πιο διογκωμένες κι από τα χτενίσματα. Οι συμφωνίες κλείνονται στις αίθουσες συνεδριάσεων, αλλά και στις κρεβατοκάμαρες. Είναι αβέβαιο ποιος θα καταλάβει την κορυφή. Ενώ όλοι μάχονται για την επικράτηση, θα καταφέρει, τελικά, η αγάπη να ανθίσει στην πολυαναμενόμενη μεταφορά του μπεστ σέλερ της Jilly Cooper, Rutshire Chronicles;

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Ημερολόγιο Δρόμου: Bruce Springsteen and the E Street Band

Ο Bruce Springsteen και οι E Street Band προσφέρουν μια διεξοδική ματιά όπως ποτέ άλλοτε στη δημιουργία των θρυλικών τους ζωντανών εμφανίσεων, καθώς και πλάνα από τις πρόβες του συγκροτήματος, στιγμές από τα παρασκήνια, σπάνιο αρχειακό υλικό και προσωπικές σκέψεις από τον ίδιο τον Bruce Springsteen.

Διαθέσιμο από 25 Οκτωβρίου.

Η Μηχανή

Μετά από μια συντριπτική ήττα, ο Εστέμπαν «Η Μηχανή» Οσούνα βρίσκεται στη χειρότερη φάση της πυγμαχικής του καριέρας. Για καλή του τύχη, ο μάνατζερ και κολλητός του Άντι Λουχάν είναι αποφασισμένος να τον φέρει ξανά στην κορυφή. Όμως, όταν μια αδίστακτη οργάνωση επανεμφανίζεται, ο επαναληπτικός αγώνας γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο Εστέμπαν καλείται να διαχειριστεί τους δικούς του προσωπικούς δαίμονες και να προστατεύσει την οικογένειά του.

Όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Grotesquerie

Μια σειρά αποτρόπαιων εγκλημάτων έχει αναστατώσει μια μικρή κοινότητα κι η ντετέκτιβ Λόις Τράιον νιώθει ότι είναι αλλόκοτα στοχευμένα προς αυτήν, σαν κάποιος ή κάτι να την προκαλεί προσωπικά

Διαθέσιμη από 23 Οκτωβρίου.

Tell Me Lies K2

Η Λούσι Ολμπράιτ και ο Στίβεν ΝτιΜάρκο επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο και δεν μιλιούνται μετά τον δραματικό χωρισμό τους στην αρχή του καλοκαιριού. Ωστόσο, παρά την κόντρα μεταξύ τους, βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια νέα εκδοχή της εθιστικής δυναμικής τους, που είναι εξίσου εκνευριστική και αναπόφευκτη. Στο μεταξύ, η ιστορία επεκτείνεται περαιτέρω στις ζωές των φίλων της Λούσι και του Στίβεν.

Τώρα διαθέσιμη.