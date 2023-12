Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας, το Disney+ προσφέρει και τον Δεκέμβριο στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Φέτος τον Δεκέμβριο, απολαύστε στο Disney+ την πολυαναμενόμενη πρωτότυπη σειρά «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», διαθέσιμη από 20 Δεκεμβρίου.

Η ταινία «Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», η πέμπτη και η πιο πρόσφατη ταινία του εμβληματικού franchise, θα είναι επίσης διαθέσιμη μέσα στον Δεκέμβριο, μαζί με πληθώρα αγαπημένων χριστουγεννιάτικων ταινιών, όπως «Μόνος στο Σπίτι», «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει» και «Ψυχρά κι Ανάποδα».

DOCTOR WHO

SPECIAL ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

2 και 9 Δεκεμβρίου

Τα δύο νέα special επεισόδια «Docto Who», με τίτλο «Wild Blue Yonder» (2 Δεκεμβρίου) και «The Giggle» (9 Δεκεμβρίου) έρχονται αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Με αφορμή την 60η επέτειο της σειράς δημιουργήθηκαν συνολικά 3 special επεισόδια, εκ των οποίων το πρώτο, με τίτλο «The Star Beast» είναι τώρα διαθέσιμο.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ SEARCHLIGHT

6 Δεκεμβρίου

Ο βραβευμένος με Tony, Μπεν Πλατ και η Μόλι Γκόρντον πρωταγωνιστούν στη νέα πρωτότυπη κωμωδία «Θεατρική Κατασκήνωση» ως κολλητοί φίλοι και δάσκαλοι δραματικής τέχνης σε μια κακόφημη κατασκήνωση στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Όταν ο ανίδεος Τρόι έρχεται για να διευθύνει τον χώρο, ενώνει τις δυνάμεις του με τον διευθυντή παραγωγής, το προσωπικό και τους μαθητές, για να ανεβάσουν ένα αριστούργημα και να κρατήσουν ζωντανή τη θερινή κατασκήνωση.

WELCOME TO WREXHAM K2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ FX

6 Δεκεμβρίου

Οι Ρομπ Μάκελχεϊνι και Ράιαν Ρέινολντς μαθαίνουν να διοικούν την τρίτη παλαιότερη επαγγελματική ποδοσφαιρική λέσχη στον κόσμο. Η σειρά «Welcome to Wrexham» καταγράφει τα όνειρα και τις ανησυχίες του Ρέξαμ, μιας πόλης της εργατικής τάξης στη Βόρεια Ουαλία, καθώς δύο σταρ του Χόλιγουντ καθορίζουν το μέλλον της ιστορικής ομάδας. Οι αφοσιωμένοι φίλαθλοι ονειρεύονται την επιστροφή στη δόξα ενώ προετοιμάζονται για τις προκλήσεις που έφερε η δημοσιότητα στην κοινότητα.

ΜΥΘΟΣ: ΜΙΑ ΨΥΧΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

8 Δεκεμβρίου

Σε ένα μαγεμένο δάσος έξω από την Αρεντέλα, μια οικογένεια διηγείται μια ιστοριά στα παιδιά της και μεταφέρεται σε ένα ζωντανό και μυστικιστικό κόσμο όπου τα πνεύματα (εμπνευσμένα από την ταινία της Disney «Ψυχρά κι Ανάποδα 2») ζωντανεύουν και ο μύθος του παρελθόντος και του μέλλοντος αποκαλύπτεται.

INDIANA JONES ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ LUCASFILM

15 Δεκεμβρίου

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για αυτό το πολυαναμενόμενο τελευταίο επεισόδιο της εμβληματικής σειράς, μια μεγάλη, πολυταξιδεμένη, καταιγιστική κινηματογραφική περιπέτεια! Όλες οι προηγούμενες εμβληματικές ταινίες του Indiana Jones, «Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», «Indiana Jones και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού», «Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου», είναι τώρα διαθέσιμες στο Disney+.

Ο ΠΕΡΣΙ ΤΖΑΚΣΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

20 Δεκεμβρίου

Ο Πέρσι Τζάκσον αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Ξεφεύγοντας από τέρατα και παραπλανώντας θεούς, πρέπει να διασχίσει την Αμερική, για να επιστρέψει στον Δία τον Μέγα Κεραυνό του και να σταματήσει έναν γενικευμένο πόλεμο. Με τη βοήθεια των συντρόφων του, της Άναμπεθ και του Γκρόβερ, ο Πέρσι θα βρει στο ταξίδι του τις απαντήσεις που αναζητάει: πώς να χωρέσει σε έναν κόσμο που τον κάνει να νιώθει παράταιρος, αλλά και ποιος πραγματικά είναι ο προορισμός του.

WHAT IF…? Κ2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

22 Δεκεμβρίου

Ο Παρατηρητής συνεχίζει το ταξίδι ως ξεναγός μας στο τεράστιο πολυσύμπαν, παρουσιάζοντας ολοκαίνουρια και οικεία πρόσωπα από όλο το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel. Η σειρά ανθολογίας κινουμένων σχεδίων αμφισβητεί, επανεξετάζει και ανατρέπει κλασικές κινηματογραφικές στιγμές της Marvel, ενώ το απίστευτο καστ φωνών περιλαμβάνει μια σειρά από σταρ που επαναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους τους.

RAFFA

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΕΙΡΑ

27 Δεκεμβρίου

Ποια είναι η Ραφαέλα Καρά; Τι κρύβεται πίσω από την εικόνα της πιο διάσημης και αγαπημένης Ιταλίδας σταρ, με 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, τηλεοπτικές επιτυχίες, ταινίες και διεθνείς περιοδείες; Σύμβολο της ελευθερίας, βασίλισσα της τηλεόρασης και icon της LGBTQ+ κοινότητας: η Ραφαέλα Καρά είναι ένας μύθος, μια καλλιτέχνιδα που αγαπήθηκε ολοκληρωτικά από το κοινό παγκοσμίως για περισσότερο από 50 χρόνια. Ωστόσο, η Ραφαέλα άφησε ένα πέπλο μυστηρίου, που κανείς δεν κατάφερε να λύσει. Προστεύοντας την προσωπική της ζωή, ήταν μια γυναίκα που πάλευε να επιβληθεί σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, που αγάπησε και υπέφερε όπως όλοι και στην οποία συνυπήρχαν δύο προσωπικότητες, αυτή της ντίβας Καρά και η πιο ευάλωτη της Ραφαέλα Πελόνι.

Το Disney+ είναι η αποκλειστική streaming υπηρεσία για ταινίες και σειρές Disney, Pixar, Marvel, Star Wars και National Geographic, μαζί με τους The Simpsons και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας.