Με τη Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) να εκπροσωπεί την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε η Eurovision 2021. Δείτε όσα συνέβησαν στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, που εμφανίστηκε 10η στη σειρά του διαγωνισμού της Eurovision, μαζί με τους χορευτές της, Νίκο Κουκάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Μάρκο Γιακουμόγλου και Κώστα Παυλόπουλο, παρουσίασαν το «Last Dance».

Πρόκειται για μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ την ενδυματολογική εμφάνιση της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Eurovision 2021: Οι εμφανίσεις των χωρών

Στον τελικό συμμετείχαν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ολλανδία.

Την αυλαία του μουσικού διαγωνισμού Eurovision 2021 άνοιξε η Κύπρος που εκπροσωπήθηκε από την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι «El Diablo».

2. Αλβανία

Mε την Anxhela Peristeri που από τον ημιτελικό κέρδισε τις εντυπώσεις με το Karma

https://www.youtube.com/watch?v=OxniMKVXjqM

3. Ισραήλ

Η Eden Alene από το Ισραήλ είναι άλλη μία από τις εκπλήξεις του φετινού διαγωνισμού. Με το Set Me Free δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος.

4. Βέλγιο

Οι διάσημοι Hooverphonic ανεβάινουν στην σκηνή της Eurovision 2021 εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Ερμηνεύουν μοναδικά, ως συνήθως, το The Wrong Place.

5. Ρωσία

Η Manizha με ένα ειδικό φόρεμα εμφανίζεται στη σκηνή με το Russian Woman

6. Μάλτα

Ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς η Destiny με το “Je me casse”.

7. Πορτογαλία

Οι “The Black Mamba” στο “Love Is On My Side”

https://www.youtube.com/watch?v=qq9SceXaukA&feature=emb_title

8. Σερβία

Οι Hurricane με το “Loco Loco”

9. Μεγάλη Βρετανία

Ο James Newsman ερμηνεύει το “Embers”

10. Ελλάδα

Η Stefania με το “Last Dance” έκανε μια θεαματική εμφάνιση, πολύ πιο άνετη και άψογη ερμηνευτικά, και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στην αρένα.

11. Ελβετία

Η Ελβετία είναι φέτος στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν. Ο Gjon επιθυμεί να βρεθεί σε μία από τις πρώτες θέσεις στην τελική κατάταξη.

12. Ισλανδία

Ένα από τα φαβορί της βραδιάς, η Ισλανδία, διαγωνίζεται με βίντεο καθώς ο COVID-19 χτύπησε την αποστολή.

13. Ισπανία

Ο Bias Canto με μια αισθαντική ερμηνεία

https://www.youtube.com/watch?v=thV-vhOQHvQ

14. Μολδαβία

Η Natalia με το “Sugar” κλέβει τις εντυπώσεις.

15. Γερμανία

Την Γερμανία εκπροσωπεί φέτος ο Jendrik

16. Φινλανδία

Όλα τα ποτά είναι κερασμένα από εμάς, λέει το τραγούδι της Φινλανδίας και οι Blind Channel βγάζουν την Dark Side τους προς τα έξω και κερδίζουν το κοινό.

17. Βουλγαρία

Η Victoria από τη Βουλγαρία κατάφερε να ξεχωρίσει από τον ημιτελικό και έχει βάλει πλώρη για την δεκάδα.

18. Λιθουανία

Οι “The Roop” με το Discoteque

19. Ουκρανία

Οι Go A από την Ουκρανία έχουν καταφέρει από outsider να γίνουν φαβορί

20. Γαλλία

Η Barbara Pravi με το Voila κλέβει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία της

https://www.youtube.com/watch?v=Unj9WbeLzRU

21. Αζερμπαϊτζάν

Χαμός με το “Mata Hari”

22. Νορβηγία

Ο TIX με το Fallen Angel

23. Ολλανδία

O Jeangu Macrooy ερμηνεύει το Birth Of A New Age.

24. Ιταλία

Το συγκρότημα Maneskin ροκάρει με το “Zitti e Buoni” και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί της βραδιάς

25. Σουηδία

Voices τραγουδά ο Tusse

26. Άγιος Μαρίνος

Το Σαν Μαρίνο κλείνει το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς στον τελικό της Eurovision 2021 με το “Adrenalina”

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS