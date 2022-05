Η Ουκρανία αποτελεί το μεγαλύτερο φαβορί της Eurovision 2022 και, όπως φαίνεται, χάκερ από τη Ρωσία θέλουν να εμποδίσουν ενδεχόμενη νίκη της, «εισβάλλοντας» στην επίσημη πλατφόρμα της ψηφοφορίας και να σαμποτάρουν τη διαδικασία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ξεκίνησε από τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου, έχει λάβει πολιτικές διαστάσεις και στον διαγωνισμό της Eurovision 2022, με τη χώρα να αποτελεί φαβορί για να πετύχει την 3η νίκη της στον διαγωνισμό τραγουδιού. Όμως, Ρώσοι χάκερ θέλουν να εμποδίσουν αυτό το ενδεχόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει η DailyMail και άλλα διεθνή ΜΜΕ, η ομάδα χάκερ «Killnet», υποστηρικτές του Βλαντιμίρ Πούτιν και με… μεγάλη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, θέλει να μπλοκάρει τη διαδικασία ψηφοφορίας της Eurovision ώστε να μην αναδειχθεί νικήτρια η Ουκρανία. Μάλιστα, σε επίσημη ανάρτηση της ομάδας χάκερ στο Telegram, αναφέρεται: «Δεν μπορείς να ψηφίσεις διαδικτυακά. Ίσως να φταίει η επίθεσή μας στο DDOS».

Όμως, εκπρόσωπος της Eurovision αρνείται όμως ότι υπάρχει κίνδυνος να καταφέρει κάποιος να «εισβάλλει» στο σύστημα ψηφοφορίας της διοργάνωσης. «Κάθε χρόνο το σύστημα ψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων ασφαλείας για την προστασία της συμμετοχής του κοινού, από εξωτερικές επιρροές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα φέτος», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Eurovision could be targeted by Russian hackers.



Ukraine's Kalush Orchestra are currently the favourite to win but it is reported that Russian cyber group Killnet wants to prevent them from taking the title.



Let's get into the story 👇https://t.co/8CxfDguo4Y