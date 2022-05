Στον τελικό της Eurovision 2022 προκρίθηκε η Ελλάδα με το τραγούδι της Αμάντας Γεωργιάδη, «Die Together», το οποίο καθήλωσε την Ευρώπη και συγκέντρωσε πολλές ψήφους. Το όνομα της χώρας μας ανακοινώθηκε μετά το πέρας της παρουσίασης των τραγουδιών και σκόρπισε ενθουσιασμό στην ελληνική αποστολή.

Η Αμάντα Γεωργιάδη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Die Together», εντυπωσίασε στη σκηνή της Eurovision 2022 και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά που την ήθελαν στα φαβορί του πρώτου ημιτελικού για πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (14.5.2022).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

No chairs were injured for this performance. #ItsJustAProp #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/evzPyrTG4X

Check out which country's tweeted the most during Greece's performance 👇 #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/DIl19tMz3z