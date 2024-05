Eurovision 2024: Έλενα Παπαρίζου, Σερτάμπ Ερενέρ και Σαρλότε Περέλι «έκαψαν» τη Malmö Arena

Η Έλενα Παπαρίζου, η Σερτάμπ Ερενέρ και η Σαρλότε Περέλι «έφτιαξαν» το μεγαλύτερο Sing-Along παγκοσμίως, στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η Έλενα Παπαρίζου, η Σερτάμπ Ερενέρ και η Σαρλότε Περέλι, νικήτριες και οι τρεις της Eurovision, ερμήνευσαν τα «My Number One», «Everyway That I Can» και «Take Me To Your Heaven», εκτοξεύοντας στα ύψη το θερμόμετρο του ενθουσιασμού στη Malmö Arena.

Την ανατρεπτική γυναικεία συνύπαρξη είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα εκατομμύρια των οπαδών της φετινής Eurovision στον Β’ Ημιτελικό της διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Μαΐου.

H Έλενα Παπαρίζου που κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό το 2005 με το τραγούδι «My Number One», αλλά και η Σερτάμπ Ερενέρ που κέρδισε το 2003 με το «Everyway That I Can», εκπροσωπώντας την Τουρκία, ανέβηκαν στη σκηνή μαζί με τη Σαρλότε Περέλι από τη Σουηδία, που κέρδισε τον διαγωνισμό το 1999.