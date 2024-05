Eurovision 2024:Έρευνα για τον τραγουδιστή της Ολλανδίας – Αποκλείστηκε από τις πρόβες μέχρι νεωτέρας

Ο τραγουδιστής που εκπροσωπεί την Ολλανδία στη Eurovision, Joost Klein, βρίσκεται υπό έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) λόγω ενός ανεξήγητου «περιστατικού» – και δεν θα κάνει ξανά πρόβες μέχρι «νεωτέρας».

Όπως μεταδίδει το Skynews ο Ολλανδός τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα τζενεράλε για τον τελικό της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση μπροστά από την Ισραηλινή Edan Golan.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Joost θα εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Η EBU ανέφερε σε δήλωσή της: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορούσε τον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε εν ευθέτω χρόνω».

Ο 26χρονος συμμετείχε στην πρόβα τζενεράλε στο πρώτο της μέρος στην παρέλαση με τις σημαίες αλλά στη συνέχεια δεν εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή καθώς του το απαγόρευσαν οι διοργανωτές.

Πάντως, η στάση του Ολλανδού τραγουδιστή το βράδυ της Πέμπτης μετά τον Β Ημιτελικό στην συνέντευξη Τύπου όπως και της Μαρίνας Σάττι σχολιάστηκε καθώς την ώρα των δηλώσεων της Ισραηλινής τραγουδίστριας σκέπασε το κεφάλι του με ένα κόκκινο πανί.

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her



Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB