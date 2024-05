Eurovision 2024: «Φωτιά» η Ελένη Φουρέιρα και αποθέωση στο twitter

Εντυπωσιακή, εκρηκτική, καταιγιστική: Η Ελένη Φουρέιρα «κατέκτησε» τη σκηνή της Eurovision όταν το βράδυ της Τρίτης (07.05.2024) εμφανίστηκε για να δώσει το… έναυσμα να αρχίσει ο πρώτος ημιτελικός!

Χιλιάδες κόσμου στο Malmö Arena αποθέωσαν την Ελένη Φουρέιρα όταν ερμήνευσε το…. θρυλικό για τη Eurovision πια, Fuego, σε μια πιο εκρηκτική διασκευή.

Η Ελένη Φουρέιρα είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο το 2018 με το Fuego και κατά πολλούς τότε είχε αδικηθεί που δεν βγήκε πρώτη (σ.σ. ήταν δεύτερη). Αλλά για τους φαν του διαγωνισμού, η Ελληνίδα pop star θεωρείται «βασίλισσα».

Στη σκηνή του Malmö Arena, η Ελένη Φουρέιρα, χόρεψε ακόμη και τσιφτετέλι, σε ένα εντυπωσιακό act και μια χορογραφία που είχε επιμεληθεί ο Bill Roxenos.

Δείτε την εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα

Τα σχόλια που ακολούθησαν στο twitter, αποθεωτικά, με τους χρήστες να αναρωτιούνται πως θα… βγουν οι υπόλοιποι μετά την Ελένη Φουρέιρα!

ELENI THE FUCKING LEGEND THAT YOU ARE I LOVE YOU SO MUCH MY QUEEN #Eurovision2024pic.twitter.com/95KyIaz6nA