Eurovision 2024: Η Rai απολογείται για την γκάφα με τα ποσοστά των ψήφων στον ημιτελικό

Ένα αρνητικό απρόοπτο συνέβη το βράδυ της Πέμπτης (09/05/2023), κατά την μετάδοση του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision από την ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, μαζί με τα ονόματα των παρουσιαστών και των τεχνικών υπεύθυνων της μετάδοσης του ημιτελικού της Eurovision, οι τηλεθεατές της Rai διάβασαν και κάποια από τα ποσοστά της ψηφοφορίας του ιταλικού κοινού.

Πιο συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε ότι η Ισραηλινή τραγουδίστρια Εντεν Γκολάν εξασφάλισε, την πρώτη θέση, με το 39,31% των ψήφων του ιταλικού κοινού και ο Ολλανδός Γιόουστ Κλάιν την δεύτερη, με ποσοστό 7,32%.

Ο ιταλικός τύπος υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να συνέβαλε στην αύξηση των πιθανοτήτων τελικής επικράτησης της Γκολάν, τουλάχιστον σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final.



[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr