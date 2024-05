Eurovision 2024: «Μαύρο» στην εμφάνιση του Ισραήλ από το Βέλγιο – Θεωρούν τιμωρία των αποκλεισμό

Σάλος έχει προκληθεί με τα όσα λέγονται αναφορικά με τον αποκλεισμό του Βελγίου από τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Πιθανολογείται πως η EBU «έκοψε» την συμμετοχή λόγω Ισραήλ.

Φωτογραφίες από την δημόσια τηλεόραση του Βελγίου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όπου το κανάλι «έριξε μαύρο» κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στον χτεσινό (09.05.2024) Β’ Ημιτελικό της Eurovision, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα. Φήμες θέλουν την EBU να «τιμωρεί» το Βέλγιο, αφήνοντας εκτός τελικού ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί που διεκδικούσε υψηλή θέση.

Επίσης, ο τραγουδιστής που εκπροσωπούσε τη χώρα είχε γράψει στο στήθος του τη λέξη «Peace», θέλοντας να περάσει ένα αντιπολεμικό μήνυμα με τον τρόπο του.

«Πρόκειται για μια συνδικαλιστική δράση. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ισραηλινού κράτους. Επιπλέον, το Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Ως εκ τούτου, κάνουμε ένα προσωρινό διάλειμμα από την εκπομπή μας. Τώρα, κατάπαυση του πυρός», ανέφεραν συνδικαλιστές της δημόσιας τηλεόρασης του Βελγίου, Vrt, που εκπέμπει στα φλαμανδικά.

Δύο Βέλγοι υπουργοί είχαν εκφράσει προηγουμένως την πεποίθησή τους ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του εναντίον αμάχων στη Γάζα.

This is big.



Leading Belgian TV channel, VRT, interrupted its screening of #Eurovision, to post this message condemning #Israel’s war on #Gaza.



“This is a union action. We condemn HR violations by Israel. It violated press freedoms. That’s why we cut out for a few moments. pic.twitter.com/uDJ3cqGxK5