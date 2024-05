Eurovision 2024: Ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί στο Jury Show του Μεγάλου Τελικού

Έντονη πολιτική χροιά λάμβάνει η φετινή Eurovision με την συμμετοχή της Ολλανδίας και τον Joost Klein, τον καλλιτέχνη που εκπροσωπεί τη χώρα, να βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού.

Συνεχίζεται η αναστάτωση που έχει προκληθεί στη φετινή Eurovision με τη συμμετοχή της Ολλανδίας και του Joost Klein, ο οποίος δεν θα δώσει το παρών ούτε στο Jury Show, το οποίο γίνεται για τη βαθμολογία των επιτροπών των χωρών.

Ο Joost Klein της Ολλανδίας δεν θα συμμετέχει στο Jury Show όπως ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, με τον κόσμο να γιουζάρει έντονα αυτή την απόφαση και η συμμετοχή του στον αυριανό τελικό της Eurovision για είναι στον αέρα.

Όπως αναφέρει η De Telegraph, ο λόγος που δεν του επετράπη η παρουσία στο βραδινό show, είναι επειδή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η συνεδρίαση της EBU και μέχρι να ολοκληρωθεί, ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας δεν θα ανέβει στη σκηνή.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, "Let's hope he will perform tomorrow"…so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz — Shane's Eurovision Review (@EurovisionShane) May 10, 2024

Μάλιστα ο Joost ρωτήθηκε το βράδυ από έναν δημοσιογράφο για την έρευνα που διεξάγεται, όμως ο ίδιος δεν θέλησε να απαντήσει.

Joost asked by a journalist question about the investigation but didn’t want to answer. pic.twitter.com/GIk3lLwQUN — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 10, 2024

Ο Ολλανδός τραγουδιστής έχασε τη θέση του και στην προτελευταία πρόβα του σόου στο Μάλμο της Σουηδίας, την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση.

Ο Ολλανδός αποσύρθηκε από τις τελικές πρόβες – εν μέσω ισχυρισμών ότι ήθελε να κάνει μια δήλωση επί σκηνής.

Φημολογείται ότι ο 26χρονος Ολλανδός, ο οποίος δεν παρέδωσε σήμερα το τραγούδι του Europapa, ήθελε να κάνει μια δήλωση, αλλά εμποδίστηκε να το πράξει.

Τα σκηνικά για την ολλανδική εμφάνιση βρίσκονταν ήδη στη σκηνή, αλλά απομακρύνθηκαν.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν ο Klein θα εμφανιστεί στον αυριανό μεγάλο τελικό.

H EBU με μια επίσημη δήλωση αναφέρει για το τι θα συμβεί απόψε:

«Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται ακόμη.

Γίνονται επίσης συζητήσεις μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες.

Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον Δεύτερο Ημιτελικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, αντιπαράθεση μεταξύ του καλλιτέχνη και ενός φωτογράφου οδήγησε στην άρνηση του Joost να εμφανιστεί σήμερα.

Ο Joost Klein είναι ο Ολλανδός εκπρόσωπος στη Eurovision 2024 με τη συμμετοχή του “Europapa”. Ο Joost έλαβε ένα από τα δέκα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό και αν τελικά πάρει το πράσινο φως, θα εμφανιστεί με σειρά εμφάνισης πέντε.

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her



Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB — Visegrád 24 (@visegrad24) May 10, 2024

Η ανακοίνωση της EBU

Νωρίτερα, η EBU ανέφερε σε ανακοίνωσή της αναφορικά με το “πάγωμα” της Ολλανδικής συμμετοχής: «Αυτή τη στιγμή διερευνούμε ένα περιστατικό που μας αναφέρθηκε και αφορά στον Ολλανδό καλλιτέχνη. Δεν θα κάνει πρόβες μέχρι νεωτέρας. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή και θα ενημερώσουμε σε εύθετο χρόνο».

Ο 26χρονος συμμετείχε στην πρόβα τζενεράλε στο πρώτο της μέρος, στην παρέλαση με τις σημαίες αλλά στη συνέχεια δεν εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή καθώς του το απαγόρευσαν οι διοργανωτές.

Η στάση του Ολλανδού τραγουδιστή το βράδυ της Πέμπτης μετά τον Β Ημιτελικό στην συνέντευξη Τύπου, την ώρα των δηλώσεων της Ισραηλινής τραγουδίστριας, ο οποίος σκέπασε το κεφάλι του με ένα κόκκινο πανί, έχει σχολιαστεί.

Στη συνέντευξη η ισραηλινή τραγουδίστρια ρωτήθηκε από πολωνικό ΜΜΕ αν πίστευε ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια άλλων συμμετεχόντων. Ο συντονιστής της είπε ότι δεν χρειάζεται να απαντήσει στην ερώτηση αν δεν το θέλει. Τότε ο Ολλανδός τραγουδιστής είπε δυνατά: «Γιατί όχι;»

Κλεισμένη στο δωμάτιό της

Η ισραηλινή υπηρεσία εθνικής ασφάλειας Shin Bet προειδοποίησε την Eden Golan να μην εγκαταλείπει το δωμάτιο του ξενοδοχείου της παρά μόνο για παραστάσεις, αφού έλαβε απειλές για τη ζωή της και εν μέσω φόβων για τρομοκρατική επίθεση.

Υπήρξαν εκκλήσεις από διαδηλωτές να αποβληθεί το Ισραήλ από τον διαγωνισμό τραγουδιού λόγω του πολέμου στη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Μέχρι και 5.000 άνθρωποι βγήκαν χθες στους δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων και η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Η 21χρονη, βρισκόταν στο κέντρο της πόλης της νότιας Σουηδίας πριν από την εμφάνιση της νεαρής ισραηλινο-ρωσίδας τραγουδίστριας.

Δραματικές σκηνές δείχνουν ανθρώπους να ανάβουν καπνογόνα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, ενώ άλλοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν “Καλώς ήρθατε στο διαγωνισμό τραγουδιού για τη γενοκτονία” και “Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη Eurovision για να ξεπλένετε τα ισραηλινά εγκλήματα”.