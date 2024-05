Eurovision 2024: Ποιο είναι το Nemo της Ελβετίας – Το πρώτο non binary άτομο που κερδίζει τον διαγωνισμό

Το Nemo είναι μόλις 25 χρόνων, ωστόσο στον τελικό της Eurovision κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και με μια μοναδική εμφάνιση έδωσε στην Ελβετία την πολυπόθητη νίκη έπειτα από 36 χρόνια.

Η τελευταία νίκη της Ελβετίας στη Eurovision ήταν το 1988 με τη Celin Dion. Ωστόσο, το Nemo κατάφερε μια ξεχωριστή νίκη, καθώς έγινε το πρώτο non binary άτομο που κέρδισε τον μουσικό διαγωνισμό.

Το τραγούδι «The Code» έκλεψε τις εντυπώσεις τη χθεσινή βραδιά της Eurovision και με 591 βαθμούς κατέκτησε την πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κροατία με τον Baby Lasagna και το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim» που συγκέντρωσε 547 βαθμούς.

Την τρίτη θέση κατέκτησε η Ουκρανία με τις Αlyona Αlyona και Jerry Heil που ερμήνευσαν το «Teresa & Maria» και συγκέντρωσαν 453 βαθμούς.

Η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι έμεινε στην 11η θέση.

To Nemo Mettler γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1999 και είναι Ελβετός ράπερ, τραγουδιστής και μουσικός. Προσδιορίζεται ως non binary, δηλαδή μη δυαδικό, άτομο και προτιμά τον ουδέτερο άρθρο όταν κάποιος αναφέρεται στον πρόσωπό του.

Το Nemo διαθέτει μια μοναδική φωνή και ενέργεια. Παίζει βιολί, πιάνο και ντραμς.

Σε ηλικία 16 ετών έκανε την πρώτη του επιτυχία με το τραγούδι του Clownfisch και εμφανίστηκε στο X Factor.

Δύο χρόνια μετά έβγαλε το single «Du» που έγινε γρήγορα τεράστια επιτυχία στην Ελβετία.

Συμμετείχε επίσης στο μουσικό σόου The Masked Singer Switzerland.

Έχει κερδίσει τουλάχιστον πέντε μεγάλα μουσικά βραβεία στη χώρα του.

Σε συνέντευξή του τον Νοέμβριο του 2023 αποκάλυψε ότι προσδιορίζεται ως non binary και υπογράμμισε πως: «Το “The Code” αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά τίποτα δεν με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα από την ελευθερία που απέκτησα συνειδητοποιώντας ότι είμαι μη δυαδικό άτομο».

Η επιτροπή της Ελβετίας για την Eurovision επέλεξε το Nemo και το The Code αφού άκουσε 400 διαφορετικά τραγούδια που υποβλήθηκαν στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

Τον Δεκέμβριο του 2023 πέντε καλλιτέχνες και τραγούδια εμφανίστηκαν σε ακροάσεις στη Ζυρίχη, ενώ τρεις διαφορετικές κριτικές επιτροπές επέλεξαν το Nemo και το τραγούδι του The Code.

To Nemo κατάφερε και εκτόπισε κάποια από τα απόλυτα φαβορί, όπως την Κροατία και τη Γαλλία, και επικράτησε του διαγωνισμού προσφέροντας ένα μοναδικό σόου.

