Eurovision 2024: Στη μάχη απόψε για μια θέση στον τελικό η Μαρίνα Σάττι – Guest εμφάνιση από την Έλενα Παπαρίζου

Στη σκηνή του Μalmö Arena ανεβαίνει σήμερα το βράδυ η Μαρίνα Σάττι με στόχο να κερδίσει μια θέση για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου στη Eurovision.

Η Μαρίνα Σάττι είναι πανέτοιμη για τον σημερινό Β’ ημιτελικό της Eurovision με το τραγούδι Zari και θα εμφανιστεί τρίτη στη σειρα.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Β΄ Ημιτελικό είναι: Μάλτα, Αλβανία, Ελλάδα, Ελβετία, Τσεχία, Γαλλία, Αυστρία, Δανία, Αρμενία, Λετονία, Ισπανία, Άγιος Μαρίνος, Γεωργία, Βέλγιο, Εσθονία, Ιταλία, Ισραήλ, Νορβηγία, Ολλανδία.

Ο Β’ Ημιτελικός ξεκινάει στις 22.00 και σχολιάσουν οι Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα.

Στον Β’ Ημιτελικό, από τις «Big Five» εμφανίζονται και ψηφίζουν η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες προκρίνονται απευθείας στον Τελικό.

Το «ZARI», είναι ένα τραγούδι παραδοσιακά και έθνικ στοιχεία. Το συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.

Creative director της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή της Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Να σημειωθεί στον Β’ ημιτελικό θα εμφανιστούν δύο τραγουδίστριες πουν γράψει τη δική τους ιστορία στον διαγωνισμό.

Η Ελενα Παπαρίζου, που έχει φέρει στην Ελλάδα την μοναδική πρώτη θέση το 2005 με το My Number One, αλλά και η Σερντάμπ Ερενέρ από την Τουρκία που κατέκτησε το 2003 την πρώτη θέση με το Everyway that I can.