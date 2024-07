«F1»: Θεαματικό το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ

Υπό τους ήχους του «We Will Rock You» των Queen και με πλάνα από τα φετινά Grand Prix, «πλάστηκε» το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ «F1».

Η Apple Original Film, ο Μπραντ Πιτ, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ και ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον που έχουν αναλάβει την παραγωγή της ταινίας αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, υπόσχονται στο κοινό εντυπωσιακό θέαμα και άφθονη δράση.

Στο πλευρό του σταρ στέκονται ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και οι Κέρι Κόντον Τομπάιας Μένζις, Σάρα Νάιλς, Κιμ Μπόντνια και Μαξ Φερστάπεν.

Στο σενάριο του Έχρεν Κρούγκερ και στη σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι, ο πρωταγωνιστής υποδύεται έναν πρώην οδηγό της F1 ο οποίος επιστρέφει στην παλιά του ζωή για να βοηθήσει τον Joshua Pearce, ένα νέο ταλέντο στο χώρο να ενταχθεί στην ομάδα APXGP.

Ο Μπραντ Πιτ στην αρχή του τρέιλερ ζητάει να του επισκευάσουν ένα αυτοκίνητο που θα μπορεί να είναι γρήγορο στις στροφές καθώς οι ανταγωνίστριες ομάδες έχουν αυτοκίνητα που είναι γρήγορα μόνο στις ευθείες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν τον ενδιαφέρει η ασφάλεια παρά μόνο η νίκη.

This is F1. Starring Brad Pitt.



