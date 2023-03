Μέσω μιας κοινής φωτογραφίας του σκηνοθέτη Γκιλ Κέναν με τον συν-σεναριογράφο/παραγωγό Τζέισον Ράιτμαν στο Twitter, έγινε γνωστό ότι ξεκίνησαν τα γυρίσματα για το σίκουελ του Ghostbusters.

Η τελευταία ταινία Ghostbusters, το Ghostbusters: Afterlife, έκανε ντεμπούτο στο σινεμά τον Νοέμβριο του 2021 και παρά την πανδημία έφερε στα ταμεία περίπου 200 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το JoBlo, oι πρωταγωνιστές Φιν Γούλφχαρντ και Μακένα Γκρέις επιστρέφουν και μαζί τους η Κάρι Κουν και ο Έρνι Χάντσον. Aρχικά, αναμενόταν να αναλάβει το τιμόνι της σκηνοθεσίας ο Τζέισον Ράιτμαν αλλά στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι ο Κέναν θα είναι ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας, που αναμένεται να έχει τον τίτλο Ghostbusters: Hell’s Kitchen.

«Πριν από μερικά χρόνια, ο πατέρας μου (Άιβαν Ράιτμαν) μου έδωσε τα κλειδιά του Ecto-1 και μαζί φτιάξαμε τους Ghostbusters: Afterlife. Τα λόγια δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκφράσουν πόσο ευγνώμων είμαι, που έκανα μια ταινία με τον πατέρα μου στο πλευρό μου. Τώρα ήρθε η ώρα να παραδώσω τα κλειδιά στον δημιουργικό μου συνεργάτη και συνάδελφο Γκιλ Κέναν. Ελπίζω να του παρέχω την ίδια υποστήριξη όπως o πατέρας μου σε εμένα», είχε αναφέρει στο Deadline ο Τζέισον Ράιτμαν.

Το σίκουελ της Sony Pictures αναμένεται στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου του 2023.

A brand new GHOSTBUSTERS animated series is on the way! @JasonReitman and @gilkenan, the minds behind Ghostbusters: Afterlife, will be leading the project which will debut on Netflix, in partnership with Sony Pictures Animation. #GeekedWeek pic.twitter.com/g4LkWu314z