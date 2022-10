Ένα ειδικό αφιέρωμα με σειρές-θρίλερ έχει ετοιμάσει για τους συνδρομητές της η COSMOTE TV για το φετινό Halloween.

Έτσι, με αφορμή την «πιο τρομακτική εποχή του χρόνου», οι τηλεθεατές θα μπορούν να απολαύσουν έως και τις 31 Οκτωβρίου, 12 σειρές που κόβουν την ανάσα, μεταξύ των οποίων και οι Anne Rice’s Interview With the Vampire, Let the right one in, Chucky, Day of the dead. Όλο το αφιέρωμα έρχεται μέσα από το ειδικό ribbon της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV.

Οι σειρές του αφιερώματος

Anne Rice’s Interview With the Vampire

Το μυθιστόρημα της Αν Ράις, Interview With the Vampire, που μεταφέρθηκε στο σινεμά με πρωταγωνιστές τους Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ, έρχεται και στη «μικρή οθόνη». Στην τηλεοπτική του μεταφορά, το Anne Rice’s Interview With the Vampire επαναπροσδιορίζει τον μύθο του βρικόλακα με μια συναρπαστική ιστορία.

Let the Right One In

Το τηλεοπτικό remake της υποψήφιας για BAFTA ταινίας τρόμου Let the Right One In που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2008. Πρωταγωνιστές της ιστορίας, ο Μαρκ και η 12χρονη κόρη του, η οποία μόλις έγινε 2 ετών, μετατράπηκε σε βρικόλακα.

Wreck

Ο Τζέιμι πιάνει δουλειά ως μέλος του πληρώματος του πλοίου, μέσα στο οποίο έφυγε από τη ζωή η αδερφή του. Μοναδικός του στόχος, η ανακάλυψη των πραγματικών αιτιών του θανάτου της.

Chucky

Η σατανική κούκλα Chucky ετοιμάζεται να ξανασκορπίσει τον πανικό. Παράλληλα, η άφιξη εχθρών και συμμάχων του Chucky θα φέρει στο φως αλήθειες, σχετικά με τη δημιουργία του.

A Discovery of Witches

Στο φινάλε (3η σεζόν) του συναρπαστικού A Discovery of Witches, ο βρικόλακας Μάθιου (Μάθιου Γκουντ-Stoker, The Crown) και η μάγισσα Νταϊάνα (Τερέζα Πάλμερ-Scary Movie) επιστρέφουν από το 1590 στο σήμερα για να βρεθούν αντιμέτωποι με μια απρόσμενη τραγωδία. Αποστολή τους είναι να βρουν τις σελίδες που λείπουν από το Βιβλίο της Ζωής πριν να είναι πολύ αργά. Εμπόδιο στον αγώνα τους θα είναι ένας θανάσιμος εχθρός από το παρελθόν του Μάθιου.

Day of the Dead

Μια κωμική εκδοχή του zombie apocalypse, εμπνευσμένη από το ομώνυμο φιλμ του Τζορτζ Ρομέρο και το franchise του The Walking Dead, με ισόποσες δόσεις αγωνίας, σπλάτερ και χιούμορ. Πρωταγωνιστές, ένας εφευρετικός νεαρός που κάνει δουλειές του ποδαριού για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του, ο αστυνομικός πατέρας του, μια υπάλληλος γραφείου κηδειών και η υπερφιλόδοξη δήμαρχος μιας μικρής επαρχιακής πόλης. Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκινά να ξετυλίγεται, όταν όλοι αυτοί βρεθούν αντιμέτωποι με μια στρατιά αιμοδιψών ζόμπι, που απειλεί να αλλάξει τον κόσμο για πάντα.

From

Ένα χαλαρό ταξίδι αναψυχής μετατρέπεται σε εφιάλτη για μια οικογένεια που μπαίνει σε μια άγνωστη επαρχιακή πόλη και αφού κάνει ατελείωτους κύκλους με το τροχόσπιτο, συνειδητοποιεί με τρόμο ότι επιστρέφει πάντα στο ίδιο σημείο και δεν υπάρχει κανένας τρόπος διαφυγής. Καθώς η οικογένεια, μαζί με τον σερίφη και τους υπόλοιπους αποκλεισμένους κατοίκους, παλεύουν απρόθυμα να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας και να αναζητήσουν διέξοδο, πρέπει επίσης να επιβιώσουν από τις απειλές που παραμονεύουν στο δάσος, συμπεριλαμβανομένων των τρομακτικών πλασμάτων που βγαίνουν όταν δύει ο ήλιος. Στα credits του θρίλερ μυστηρίου, συναντάμε τους παραγωγούς του θρυλικού Lost.

The Shelter

Από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς Pablo, Juan de Dios Larraín (A Fantastic Woman, La Jauría), ένα συγκλονιστικό sci-fi θρίλερ επιβίωσης. Η Βικτώρια φτάνει στη φάρμα του πρώην συζύγου του Ντέμιαν για να πάρει τα παιδιά της και να επιστρέψει στην πόλη, αλλά μια ξαφνική καταιγίδα την αναγκάζει να διανυκτερεύσει. To ίδιο βράδυ, περιγραφές μεταφυσικών φαινομένων και φήμες για πιθανή εισβολή εξωγήινων καταλαμβάνουν το διαδίκτυο, και αυτό που αρχικά μοιάζει με φάρσα κλιμακώνεται γρήγορα, κυριαρχώντας σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Όταν οι επικοινωνίες διακόπτονται απότομα, η απόκοσμη σιωπή φέρνει αναταραχή, και δεκάδες άνθρωποι καταφτάνουν στο απομονωμένο αγρόκτημα απελπισμένοι για καταφύγιο.

Ghosts

Μετά από την πολύ επιτυχημένη πρώτη season, όπου είδαμε την Samantha και τον Jay να ανακαινίζουν το παλιό τους εξοχικό, και να προσπαθούν να συγκατοικήσουν με τα πεισματικά πνεύματα που το αποκαλούν σπίτι, έρχεται και δεύτερη season που μας υπόσχεται πολύ γέλιο, με τους πρωταγωνιστές μας σε νέες περιπέτειες.

Charmed

Η Μελ και η Μάγκι αδυνατούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της πολυαγαπημένης τους αδερφής, Μέισι. Και ενώ όλα δείχνουν πως η Δύναμη των Τριών θα παραμείνει μια ανάμνηση, η αινιγματική άφιξη μιας τρίτης Charmed One, δίνει στις αδερφές μια ανανεωμένη ευκαιρία να εκπληρώσουν τη μοίρα τους. Το Charmed αποτελεί reboot της θρυλικής σειράς των 90s, με εκατομμύρια πιστούς φανς παγκοσμίως.

The Canterville Ghost

Μια σύγχρονη αφήγηση της διάσημης νουβέλας του Όσκαρ Ουάιλντ, στην τηλεοπτική της εκδοχή. Ένας πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας, αγοράζει την γραφική έπαυλη Canterville Chase ως εξοχική κατοικία για τον ίδιο και την οικογένεια του, αγνοώντας ότι θα συγκατοικήσει με ένα φάντασμα που παραμένει στο οίκημα για αιώνες, και δεν βλέπει την μετακόμιση τους με καλό μάτι. Γιατί, όμως, αυτή η χαμένη ψυχή βρίσκεται ακόμα εντός της οικίας και ποιο ήταν το ολέθριο έγκλημα της;

SurrealEstate

Ο κτηματομεσίτης Luke Roman είναι ιδιοκτήτης του The Roman Agency, ενός φαινομενικά συνηθισμένου μεσιτικού γραφείου, που ειδικεύεται σε ακίνητα «μεταφυσικά δεσμευμένα», γνωστά και ως στοιχειωμένα σπίτια. Ο Luke διαθέτει την μοναδική ικανότητα σύνδεσης με τον κόσμο των πνευμάτων, μιας και έχει την δυνατότητα όχι μόνο να διαισθανθεί απόκοσμες παρουσίες που μπορεί να κατοικούν στο σπίτι ενός υποψήφιου πελάτη, αλλά μπορεί συχνά να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται μαζί τους. Μαζί με την ομάδα του, ο Λουκ αναλαμβάνει με προθυμία όλες εκείνες τις περιπτώσεις των κατοικιών, που κανείς άλλος δεν θέλει ή δεν μπορεί να αναλάβει.