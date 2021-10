Το πρώτο teaser trailer του “House of the Dragon”, μας φέρνει πίσω στο Westeros και ενώ οι φανατικοί του Game of Thrones είναι μοιρασμένοι στα δυο για το φινάλε που είδαμε στην υπέροχη αυτή σειρά.

Το HBO, έδωσε στη κυκλοφορία το πρώτο teaser trailer του “House of the Dragon”, όπως θα ονομάζεται και θα μας μεταφέρει 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του A Song of Ice & Fire που είδαμε στο game of Thrones.

Δείτε το trailer