Το House of Gucci με τη Lady Gaga, τον Adam Driver και τον αγνώριστο Jared Leto μόλις απέκτησε νέο trailer. «Ξεχειλίζει» από γκλαμουριά, χλιδή και φυσικά ατελείωτες ίντριγκες.

Η MGM είναι πλέον πανέτοιμη να μας παρουσιάσει την ταινία House of Gucci με τη Lady Gaga για τη διάσημη οικογένεια των Gucci.

Είναι φυσικά βασισμένη στο βιβλίο «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed» της Sara Gay Forden. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σκηνοθέτης του Alien, Ridley Scott.

House of Gucci με Lady Gaga: Η υπόθεση της ταινίας

Το House of Gucci με τη Lady Gaga εμπνέεται από τη σοκαριστική αληθινή ιστορία της οικογενειακής αυτοκρατορίας του ιταλικού οίκου μόδας των Gucci.

Σε διάστημα τριών δεκαετιών, αγάπης, προδοσίας, παρακμής, εκδίκησης και τελικά ενός φόνου, βλέπουμε το αντίτιμο του να φέρει κανείς ένα τόσο «βαρύ» όνομα, όπως των Gucci.

Δείτε το νέο trailer:

Το House of Gucci αναμένεται στους κινηματογράφους μέσα στον Νοέμβριο.