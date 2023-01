Με ταχείς ρυθμούς και πολλές αλλαγές ετοιμάζεται να επιστρέψει το «Just the 2 of Us» στον ALPHA. Ήδη δυο μεγάλα ονόματα είναι μια ανάσα από το να… πιάσουν μικρόφωνο αλλά για την ώρα κανείς δεν έχει “κλείσει”.

Τις επόμενες ημέρες θα «κλειδώσουν» όλα τα πρόσωπα που θα υποδεχτεί ο Νίκος Κοκλώνης στη σκηνή του J2US και θα κριθούν από τους Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Βίκυ Σταυρόπουλου και Σταμάτη Φασουλή.

Όπως είπε ο Γρηγόρης Μελάς στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου, στο MEGA, στον νέο κύκλο του J2US θα συμμετάσχουν 16 ζευγάρια.

Επίσης, αποκάλυψε ότι πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκεται η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Στέφανο Σαρτίνι.

Το νέο J2US αναμένεται στον “αέρα” περίπου στις 18 Φεβρουαρίου, με όλους τους κριτές στις θέσεις τους αλλά με άλλες αλλαγές!