Ο Νίκος Κοκλώνης καλωσόρισε του τηλεθεατές στο νέο κύκλο του «Just the Two of Us» σήμερα (08.10.2022) και αποκαλύφτηκε η τέταρτη κριτής του σόου, και αυτή ήταν η Καίτη Γαρμπή.

Σε ένα εντυπωσιακό πλατό, ο Νίκος Κοκλώνης, καλωσόρισε τόσο τους τηλεθεατές όσο και την κριτική επιτροπή από την οποία και απουσίαζε, όπως είναι γνωστό, η Μαρία Μπακοδήμου και ανακοίνωσε πως στην θέση της στο Just the Two of Us θα βρίσκεται η Καίτη Γαρμπή.

Ο Νίκος Κοκλώνης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Καλωσήρθατε, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, το J2US είναι εδώ! Καλώς σας βρήκαμε! Παίζει πάρτι εδώ στο J2US παιδιά και είστε όλοι καλεσμένοι. Στο πιο ξεσηκωτικό πάρτι που φέτος είναι διαφορετικό με κοινό. Βρισκόμαστε στο πιο ξεσηκωτικό σόου της ελληνικής τηλεόρασης και το πιο φαντασμαγορικό εδώ στον Alpha. Σε ένα τεράστιο, εντυπωσιακό πλατό 1500 τ.μ. που το ετοιμάσαμε για εσάς».

Αφού συνομίλησε για λίγο με τους τρεις κριτές, ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να αποκαλύψει τον τέταρτο κριτή του σόου και αυτή δεν είναι άλλη από την Καίτη Γαρμπή.