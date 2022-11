H ζωή του θρύλου της Formula 1 και «αφεντικού» της για περισσότερες από 4 δεκαετίες, Bernie Ecclestone γίνεται για πρώτη φορά σειρά ντοκιμαντέρ. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε πώς ξεκίνησαν όλα και πώς η Formula 1 απέκτησε την «ταυτότητα» που έχει σήμερα, αποτελώντας το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού του κόσμου ένας είναι ο αποκλειστικός προορισμός. Το «σιρκουί» της COSMOTE TV.

Η ιστορία πίσω από τη σειρά

Παρόλο που η ζωή του Bernie Ecclestone έχει γίνει best seller βιβλίο με τίτλο «No Angel: The Secret Life of BernieEcclestone», ο ίδιος για πολλά χρόνια είχε μεγάλες αντιστάσεις στο να εμπιστευτεί σε κάποιον απόλυτα τη διαδρομή του. Αυτό άλλαξε, όταν του έκανε τη σχετική πρόταση ο δημιουργός του-βραβευμένου με BAFTA-«Senna», Manish Pandey. Όπως ο ίδιος ο Ecclestone έχει δηλώσει: «Εμπιστεύτηκα την ιστορία μου και αυτήν της Formula 1 στον Pandey, όχι μόνο γιατί είναι εξαιρετικός storyteller, αλλά επειδή είναι και μεγάλος φαν του σπορ. Το παρακολουθεί από μωρό. Οι γνώσεις του είναι σχεδόν εγκυκλοπαιδικές. Το δε πάθος του είναι αξεπέραστο».

Η συνεργασία τους οδήγησε στη δημιουργία της σειράς ντοκιμαντέρ οκτώ επεισοδίων,«Lucky», δίνοντας την ευκαιρία στους φαν του είδους να μάθουν πώς το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού απέκτησε την «ταυτότητα» που έχει σήμερα. Το «Lucky» ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του 92χρονου σήμερα Bernie Ecclestone, ο οποίος βρέθηκε στο «τιμόνι» της Formula 1 για περισσότερα από 40 χρόνια, μετατρέποντάς τη σε κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εκτός από την επιχειρηματική πορεία του Ecclestone, το ντοκιμαντέρ θέτει στο μικροσκόπιο και την προσωπική του ζωή, όπως τους τρεις γάμους του, τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και δωροδοκία, αλλά και την αμφιλεγόμενη για πολλούς προσωπικότητά του.

Ένας τυχερός άνθρωπος: Από την πώληση ανταλλακτικών στην κορυφή του μηχανοκίνητου πλανήτη

Κι αν θεωρείτε ότι ο τίτλος της σειράς είναι τυχαίος, κάνετε λάθος. Ο τίτλος «τυχερός» ανήκει δικαιωματικά στον Ecclestone, καθώς όπως υποστηρίζει και ο ίδιος: «Δεν προγραμμάτισα ποτέ τίποτα στη Formula 1. Όταν έβλεπα μια ευκαιρία, την άρπαζα και γινόταν επιτυχημένη, γιατί ήμουν τυχερός».

Κι αυτό είναι κάτι που το αποδεικνύει η ίδια η πορεία του.

Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου o Bernie Ecclestone έφτιαξε εταιρεία πώλησης ανταλλακτικών, για δίτροχα. Το 1949 δοκίμασε την τύχη του ως οδηγός, στη 500cc Formula 3. Μια σειρά ατυχημάτων τον έπεισαν πως δεν είχε γεννηθεί για να είναι οδηγός γρήγορων αυτοκινήτων. Δοκίμασε τις επενδύσεις στα κτηματομεσιτικά, πριν επιστρέψει στους αγώνες το 1957 ως ατζέντης των οδηγών Stuart Lewis-Evans και Jochen Rindt. Το 1972 αγόρασε την ομάδα Brabham, της οποίας υπήρξε ιδιοκτήτης για 15 χρόνια. Ιδιότητα που τον έκανε μέλος της Fédération Internationale du Sport Automobile (FISA -σημερινή FΙΑ δηλαδή αρχή των αγώνων μηχανοκίνητων).

Δική του ιδέα ήταν η δημιουργία της Formula One Constructors Association (FOCA -ένωση των ιδιοκτητών ομάδων της F1) το 1974, της οποίας έγινε διευθύνων σύμβουλος το 1978. Ήταν αυτός που εμπνεύστηκε και εκτέλεσε την εξασφάλιση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που έως τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 ανήκαν στη FISA. Η κορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν το ‘πραξικόπημα’ του Ecclestone που είχε ως συνέπεια την υποχώρηση της FISA. Έκτοτε τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα διαχειρίζεται η Formula One Promotions and Administration -την οποία επίσης ίδρυσε ο Ecclestone. Το 47% των εσόδων πηγαίνει στις ομάδες, το 30% στη FIA και το 23% στη FOCA. Δηλαδή, στον ίδιο.