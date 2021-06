«May December» ο τίτλος νέας ταινίας με πρωταγωνίστριες την Τζούλιαν Μουρ και τη Νάταλι Πόρτμαν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τοντ Χέινς.

Στην ταινία «May December» η Νάταλι Πόρτμαν θα υποδυθεί ηθοποιό του Χόλιγουντ που ταξιδεύει στο Μέιν για να μελετήσει μια μητέρα, την οποία σκοπεύει να απεικονίσει στην οθόνη. Η Τζούλιαν Μουρ θα πρωταγωνιστήσει ως η γυναίκα, η οποία πριν από 20 χρόνια ήταν στο επίκεντρο ενός ερωτικού σκανδάλου των ταμπλόιντ λόγω σχέσης με έναν άνδρα 23 χρόνια μικρότερό της.

Julianne Moore and Natalie Portman to star in new Todd Haynes drama MAY DECEMBER https://t.co/x5mdpYQT2I #film #movies