Ποιες είναι οι σειρές και οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Μάϊο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες αλλά και οι σειρές που έρχονται στο Netflix, και κυκλοφορύν τον Μάϊο, είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της 4ης σεζόν του Stranger Things είναι προ των πυλών, και το πρώτο επίσημο τρέιλερ της δημοφιλούς σειράς είνει πλέον διαθέσιμο.

Ο νέος κύκλος του «Stranger Things», όπως έχει ανακοινώσει το Netflix, θα κυκλοφορήσει σε δύο φάσεις:

το πρώτο μέρος επεισοδίων θα γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix στις 27 Μαΐου 2022, ενώ το δεύτερο μέρος την 1η Ιουλίου 2022. Όπως, μάλιστα, ανακοίνωσαν πρόσφατα οι δημιουργοί της σειράς, η 5η σεζόν θα είναι και η τελευταία του Stranger Things.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα δούμε στην 4η σεζόν; Έχουν περάσει έξι μήνες από τη μάχη του Στάρκορτ που έφερε τρόμο και καταστροφή στο Χόκινς. Παλεύοντας με τις συνέπειες, η παρέα μας χωρίζεται για πρώτη φορά – και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο λύκειο δεν διευκολύνουν την κατάσταση.

Σ’ αυτήν την ιδιαίτερα ευάλωτη περίοδο, μια νέα και τρομακτική υπερφυσική απειλή βγαίνει στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας ένα φρικιαστικό μυστήριο που, αν λυθεί, μπορεί να βάλει τέλος στη φρίκη του Πάνω Κάτω.

Δείτε ποιές σειρές έρχονται στο Netflix τον Μαϊο.

04/5/2022

Τρία Μέτρα πάνω από τον Ουρανό: Σεζόν 3 / Summertime: Season 3

Άλλο ένα καλοκαίρι, άλλη μια σειρά ερωτικών τριγώνων καθώς η ομάδα εξερευνά τα πάθη της και δοκιμάζει τα όρια της φιλίας.

05/5/2022

The Pentaverate

Αφού επηρέασε τις παγκόσμιες εξελίξεις για αιώνες, μια μυστική κοινότητα αντιμετωπίζει μια απειλή εκ των έσω. Μπορεί ένας Καναδός ρεπόρτερ να σώσει αυτήν και τον κόσμο;

05/5/2022

Κλαρκ / Clark

Αυτή είναι η απίστευτη ιστορία του Κλαρκ Όλοφσον, του αμφιλεγόμενου εγκληματία πίσω από το “σύνδρομο της Στοκχόλμης”, βασισμένη στις αλήθειες και τα ψέματά του.

06/5/2022

Καλώς Ήρθατε στην Εδέμ / Welcome to Eden

Μια παρέα νεαρών ενηλίκων πηγαίνουν σ’ ένα πάρτι σε ένα απομακρυσμένο νησί, αλλά ο δήθεν παράδεισος που συναντάνε δεν είναι όπως φαίνεται.

13/5/2022

Ερσάν Κουνέρι / The Life and Movies of Erşan Kuneri

Επανεξετάζοντας το έργο που αφήνει πίσω του, ένας καταξιωμένος δημιουργός ερωτικών ταινιών αποφασίζει να ασχοληθεί και με άλλα είδη, από sci-fi μέχρι μεσαιωνική δράση.

13/5/2022

Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν / The Lincoln Lawyer

Η βραβευμένη με Emmy σειρά επιστρέφει για έκτη σεζόν.

13/5/2022

Νόιματ: Νέα Ζωή / New Heights

Όταν ο σύμβουλος επιχειρήσεων Μίχι Βις κληρονομεί την προβληματική φάρμα του μακαρίτη πατέρα του, πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και το μέλλον της οικογένειας.

20/5/2022

Έρωτας, Θάνατος & Ρομπότ: Μέρος 3 / Love, Death & Robots: Volume 3

Αλλόκοτοι κόσμοι, βίαιες απολαύσεις και διαστροφές μάς περιμένουν στον τρίτο τόμο της βραβευμένης με Emmy ανθολογίας των Τιμ Μίλερ και Ντέιβιντ Φίντσερ..

20/5/2022

Entrevías: Σκληροί Δρόμοι / Wrong Side of the Tracks

Θυμωμένος με τους εμπόρους ναρκωτικών και τους ταραχοποιούς που διεισδύουν στη γειτονιά του, ένας βετεράνος πολέμου βάζει σκοπό να συνετίσει την ξεροκέφαλη εγγονή του.

27/5/2022

Stranger Things 4 / Stranger Things 4: Volume 1

Με το ξεκίνημα των ανοιξιάτικων διακοπών, το σκοτάδι απλώνεται ξανά στο Χόκινς και πυροδοτεί νέο τρόμο, ανατριχιαστικές μνήμες και την απειλή ενός πολέμου.

Δείτε ποιές ταινίες έρχονται στο Netflix τον Μάϊο

06/5/2022

Οι Αταίριαστοι 2/ The Takedown

Αναγκασμένοι να ξανασυνεργαστούν μετά από μια δεκαετία, δύο αταίριαστοι αστυνομικοί ερευνούν έναν φόνο σε μια διχασμένη πόλη της Γαλλίας, όπου καραδοκεί μια συνωμοσία.

06/5/2022

Along for the Ride

Το καλοκαίρι πριν από το κολέγιο, ο διαβαστερό Auden συναντά την μυστηριώδη Eli, και – σε νυχτερινές αναζητήσεις – την βοηθά να βιώσει την ξέγνοιαστη εφηβική ζωή που της έλειπε.

11/5/2022

Ο Βασιλιάς των Αποδράσεων / The Getaway King

Μετά την εγχείρηση, η ζωή της Μάρτα κρέμεται από μια κλωστή, ενώ ο αληθινός έρωτας είναι κοντά. Μπορεί όμως η καρδιά να επιβληθεί σε παλιά μυστικά – και μια άστατη μοίρα;

13/5/2022

Ξανά στο Λύκειο / Senior Year

Πριν από 20 χρόνια, μια μαζορέτα έπεσε σε κώμα από ένα ατύχημα. Τώρα είναι 37, μόλις συνήλθε και ετοιμάζεται να ζήσει το όνειρό της: να γίνει η βασίλισσα του χορού.

18/5/2022

Η Τέλεια Οικογένεια / The Perfect Family

Αρχικά, η Λουσία αιφνιδιάζεται από την εκκεντρική οικογένεια της κοπέλας του γιου της. Όμως δεν έχει ιδέα τι επίδραση θα έχει στην άψογη και καθωσπρέπει ζωή της.

18/5/2022

Toscana

Όταν ένας Δανός σεφ ταξιδεύει στην Τοσκάνη για να πουλήσει την επιχείρηση του πατέρα του, συναντά μια ντόπια γυναίκα που τον εμπνέει να ξανασκεφτεί την προσέγγισή του στη ζωή και την αγάπη.

19/5/2022

Ο Τέλειος Συνδυασμός / A Perfect Pairing

Για να κερδίσει έναν μεγάλο πελάτη, ένα επίμονο στέλεχος σε εταιρεία εμπορίας οίνου πηγαίνει σε μια φάρμα με πρόβατα στην Αυστραλία όπου φλερτάρει με έναν τραχύ ντόπιο.

20/5/2022

F*ck Love Too

Ερωτικά τρίγωνα και εμμονικές αμφιβολίες δοκιμάζουν σχέσεις, καθώς η Λίσα πρέπει να πάρει μια δύσκολη απόφαση, ο Τζακ περνά κρίση και η Μπο αμφιβάλλει για τον γάμο της.