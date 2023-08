Καθώς μπήκαμε ήδη στον Αυγουστο, τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, κάποιιοι είναι ήδη διακοπές, ενώ πολλοί είναι ακόμη στην πόλη, και αναζητούν συντροφιά με μία καλή ταινία στο Netflix.

Το Netflix κάνει τον Αύγουστο λίγο πιο ενδιαφέροντα, με νέες παραγωγές, εκπληκτικές σειρές και ταινίες για όλα τα γούστα.

Δείτε ποιές νέες ταινίες είναι διαθέσιμες τον Αύγουστο στο Netfix.

03/08/2023

Ένας προς Έναν / Head to Head

Η γελοιότητα συναντά τον κίνδυνο, όταν ένας ερωτοχτυπημένος σοφέρ και ένας παράτυπος μηχανικός παίρνουν μαζί τους έναν συνταξιούχο μεγαλοεγκληματία και ζουν μια άγρια περιπέτεια που θα τους αλλάξει τη ζωή.

11/08/2023

Heart of Stone

Η πράκτορας μιας αόρατης οργάνωσης που διαφυλάσσει την παγκόσμια ειρήνη προσπαθεί να εμποδίσει μια χάκερ να κλέψει το πιο πολύτιμο – κι επικίνδυνο – όπλο της.

25/08/2023

Η Λέσχη Βιβλίου των Φονιάδων / Killer Book Club

Οκτώ φίλοι παλεύουν για τη ζωή τους όταν ένας κλόουν-δολοφόνος, ο οποίος μάλλον γνωρίζει το σκοτεινό μυστικό που τους ενώνει, αρχίζει να τους σκοτώνει έναν-έναν.

25/08/2023

Να Μην Έρθεις στο Μπατ Μιτσβά Μου /You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Οι κολλητές Στέισι και Λίντια σχεδιάζουν επικά μπατ μιτσβά. Η κατάσταση στραβώνει όμως όταν ένα δημοφιλές αγόρι – και το δράμα του γυμνασίου – απειλούν τα πάντα. Μια έξυπνα τολμηρή κωμωδία ενηλικίωσης με τους Ιντίνα Μένζελ, Τζάκι Σάντλερ, Άνταμ Σάντλερ, Σέιντι Σάντλερ και Σάνι Σάντλερ.

31/08/2023

Διάλεξε τον Έρωτα / Choose Love

Η Cami Conway τα έχει όλα μέχρι να έρθει αντιμέτωπη με ένα εύρος δελεαστικών αλλά σκληρών επιλογών. Το τι θα επιλέξει εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα, τον θεατή. Όμως προσοχή! Τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως νομίζεις!

Μη χάσετε επίσης:

(Διαθέσιμες από 1η Αυούστου)

Αυτό που Θέλουν οι Άντρες What Men Want

Σαχάρα Sahara

Everlasting Moments

Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση Mission: Impossible – Fallout

Επικίνδυνη Αποστολή – Πρωτόκολλο: Φάντασμα Mission: Impossible – Ghost Protocol

08/08/2023

El Greco

11/08/2023

Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση The Boss Baby: Family Business

15/08/2023

Kazantzakis

Ολέθρια Σύγκρουση Deep Impact

Η Νύχτα με τις Μάσκες 2 Halloween Kills

Sniper: Το Τέλος του Εκτελεστή Sniper: Assassin’s End

Hostel 3 Hostel: Part III

16/08/2023

Ronaldo: Η Ταινία Ronaldo

Μονομάχος Gladiator

Τα Παιδιά των Ανθρώπων Children of Men

Αρχηγός από Κούνια The Boss Baby

Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε Jurassic World: Fallen Kingdom

Μαδαγασκάρη Madagascar

Μπάτε Σκύλοι Αλέστε The Secret Life of Pets

Καπετάν Βράκας Captain Underpants: The First Epic Movie

47 Ronin

Blackhat

Οι Ευχούληδες Trolls

Μετά τη Στροφή Curve

Μαθητευόμενος Μπάτσος 2 Ride Along 2

18/08/2023

Τι να Περιμένεις Όταν Είσαι Έγκυος What to Expect When You’re Expecting

29/08/2023

Roza of Smyrna.