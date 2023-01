Φεβρουάριος με παρέλαση σταρ του Χόλιγουντ στο Netflix. Σημαντικές ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε.

03/02/2023

True Spirit

Όταν η Τζέσικα Γουάτσον αποφασίζει να γίνει το νεότερο άτομο που θα ταξιδέψει με ιστιοφόρο σε όλο τον κόσμο μόνο του, χωρίς να σταματήσει και χωρίς βοήθεια, πρέπει να ξεπεράσει τον μεγαλύτερο φόβο της καθώς διασχίζει μερικά από τα πιο επικίνδυνα σημεία των ωκεανών του πλανήτη. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

03/02/2023

Στρόμπολι / Stromboli

Στοιχειωμένη από τις μνήμες του διαλυμένου της γάμου κι ενός τσακωμού με την κόρη της, μια γυναίκα ξεκινά ένα σκληρό πρόγραμμα αυτοβοήθειας όταν οι διακοπές της ναυαγούν.

03/02/2023

Viking Wolf / Vikingulven

Μετά τον αποτροπιαστικό φόνο που βλέπει να συμβαίνει σε ένα πάρτι στη νέα της πόλη, μια έφηβη αρχίζει να έχει περίεργα οράματα και παράξενες επιθυμίες.

03/02/2023

Infiesto

Μάρτιος 2020. Την πρώτη ημέρα της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δύο αστυνομικοί καλούνται σε μια μικρή πόλη μεταλλωρύχων στα πεδινά της Αστούριας, όπου έκανε την εμφάνισή της μια νεαρή γυναίκα που αγνοούταν εδώ και χρόνια. Καθώς ο κόσμος καταρρέει και προσωπικές τραγωδίες πλήττουν τους πάντες, οι αστυνομικοί σύντομα διαπιστώνουν ότι ο ιός ίσως να μην είναι η μόνη σκοτεινή δύναμη που υπάρχει.

10/02/2023

Το Δεκαήμερο ενός Καλού Ανθρώπου / 10 Days of a Good Man

Ένας δικηγόρος που έγινε ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει μια υπόθεση εξαφάνισης ατόμου και έρχεται αντιμέτωπος με μια απρόσμενη αναζήτηση που αλλάζει τη ζωή του.

10/02/2023

Σπίτι Σου ή Σπίτι Μου; / Your Place or Mine

Όταν η Ντέμπι κι ο Πίτερ, δύο τελείως διαφορετικοί φίλοι, αλλάζουν σπίτια για μια εβδομάδα, γεύεται ο ένας τη ζωή του άλλου και αυτό ίσως ανοίξει την πόρτα στον έρωτα.

13/02/2023

Αγάπη στο Τετράγωνο Ξανά / Squared Love All Over Again

Η σχέση ενός διάσημου δημοσιογράφου και μιας προσγειωμένης δασκάλας διαταράσσεται, όταν μια δουλειά μπαίνει εμπόδιο στη νέα τους κοινή ζωή.

14/02/2023

Re/Member

Εγκλωβισμένα σε μια φονική χρονική λούπα, 6 λυκειόπαιδα πρέπει να βρουν τα διάσπαρτα μέλη ενός άγνωστου θύματος για να λύσουν μια κατάρα και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

22/02/2023

Οι Παράταιροι / The Strays

Η συνετή και προνομιούχα ζωή μιας μιγάδας αρχίζει να καταρρέει όταν δύο ξένοι εμφανίζονται στη γραφική της πόλη των προαστίων.

24/02/2023

Έχουμε ένα Φάντασμα / We Have a Ghost

Αφού βρίσκει ένα φάντασμα με το όνομα Έρνεστ να στοιχειώνει το νέο της σπίτι, η οικογένεια του Κέβιν γίνεται μέσα σε μια νύχτα ανάρπαστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.