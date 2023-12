Η νέα πολυαναμενόμενη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix θα ταξιδέψει τους θεατές πίσω στον χρόνο και θα διηγηθεί τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η πρεμιέρα της σειράς ντοκιμαντερ για τον Μέγα Αλέξανδρο, όπως ανακοίνωσε το Netflix, θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2024.

Η σειρά θα έχει έξι επεισόδια και γυρίστηκε κατά κύριο λόγο στο Μαρόκο, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τον Μέγα Αλέξανδρο θα υποδυθεί ο Buck Braithwaite και ο Mido Hamada θα υποδυθεί τον Πέρση βασιλιά Δαρρείο.

