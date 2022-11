Την περασμένη Πέμπτη (10.11.2022), το Netflix ανακοίνωσε ότι ο 57χρονος κωμικός Κρις Ροκ θα γίνει ο πρώτος καλλιτέχνης που θα κάνει live streaming στην πλατφόρμα. Πληροφορίες για το project δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ωστόσο το comedy special αναμένεται να βγει στον αέρα στις αρχές του 2023.

Ο Κρις Ροκ έχει συνεργαστεί ξανά με το Netflix στο «Tamborine» το 2018, ενώ είχε εμφανιστεί πριν από μερικούς μήνες και στο φεστιβάλ κωμωδίας «Netflix Is a Joke», μαζί με τον κωμικό ηθοποιό, διάσημο για τις stand-up παραστάσεις του, Ντέιβ Σαπέλ.

«Ο Κρις Ροκ είναι μια από τις πιο εμβληματικές και σημαντικές φωνές της κωμωδίας στη γενιά μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ολόκληρος ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει ένα live comedy event του Κρις Ροκ και να γίνει μέρος της ιστορίας του Netflix. Θα είναι μία αξέχαστη στιγμή και μας τιμάει το γεγονός ότι ο Κρις ανοίγει τον δρόμο», δήλωσε ο Ρόμπι Προ, αντιπρόεδρος για τις stand-up και κωμικές παραγωγές του Netflix.

Chris Rock is about to make history as the first artist to perform LIVE on Netflix!



The legendary comedian, writer, director, and actor’s newest comedy special will premiere live — globally — in early 2023 on Netflix! pic.twitter.com/U8ozz2BLV1