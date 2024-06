Netflix: Οι 4 ταινίες – διαμάντια και τα ντοκιμαντέρ που δεν πρέπει να χάσεις τον Ιούνιο

Το Netflix υποδέχεται και αυτό το καλοκαίρι με σημαντικές ολοκαίνουριες παραγωγές, πολυαναμενόμενα και σειρές ντοκιμαντέρ που θα σας καθηλώσουν.

Αν θέλεις να…. σκοτώσεις την ώρα σου βλέποντας μια ταινία, υπάρχουν πάντα εξαιρετικές επιλογές από την τεράστια ταινιοθήκη του Netflix.

Αυτό το καλοκαίρι, εκτός από τις σημαντικές και οσκαρικές ταινίες, αλλά και τις πρωτότυπες σειρές, το Netflix φέρνει μέσα στον Ιούνιο και άλλες 4 ταινίες – διαμάντια.

Από την πλατφόρμα του Netflix, βέβαια, υπάρχουν ασφαλώς οι προσωποποιημένες προτάσεις, ωστόσο με μία αναζήτηση στην ταινιοθήκη θα εκπλαγείτε από το εύρος των ταινιών που είναι διαθέσιμες.

Δείτε 4 από τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα τον Ιούνιο στο Netflix:

Στα Βάθη του Σηκουάνα / Under Paris

Η Σοφία, μια λαμπρή επιστήμονας, ανακαλύπτει ότι ένας μεγάλος καρχαρίας κολυμπά στα βάθη του ποταμού.

Καλοκαίρι του 2024. Το Παρίσι φιλοξενεί για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου στον Σηκουάνα. Η Σοφία, μια λαμπρή επιστήμονας, μαθαίνει από τον Μίκα, έναν νεαρό ακτιβιστή για το περιβάλλον, ότι ένας μεγάλος καρχαρίας κολυμπά στα βάθη του ποταμού.

Για να αποφύγουν την αιματολουσία στην καρδιά της πόλης, οι δυο τους αναγκάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Αντίλ, τον διοικητή της αστυνομίας στην περιοχή του ποταμού Σηκουάνα.

Διαθέσιμη από 05/06/2024

Υπόγειο Χτύπημα / Trigger Warning

Όταν μια κομάντο των ειδικών δυνάμεων γυρίζει στην πόλη της μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της, αρχίζει να κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που πέθανε.

Η κομάντο των Ειδικών Δυνάμεων Πάρκερ (Τζέσικα Άλμπα) βρίσκεται στην υπηρεσία της στο εξωτερικό όταν τη φωνάζουν πίσω στη γενέτειρά της με αφορμή τα τραγικά νέα για τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα της. Η Πάρκερ, που πλέον είναι ιδιοκτήτρια του οικογενειακού μπαρ, ξανασμίγει με τον πρώην φίλο της που έγινε σερίφης, Τζέσι (Μαρκ Γουέμπερ), τον ευέξαπτο αδελφό του, Έλβις (Τζέικ Γουίρι), και τον ισχυρό πατέρα του, τον γερουσιαστή Σουάν (Άντονι Μάικλ Χολ), ενώ προσπαθεί να κατανοήσει τι συνέβη στ’ αλήθεια στον πατέρα της.

Η Πάρκερ δεν καταφέρνει να βρει απαντήσεις και σύντομα μπλέκει με μια βίαιη συμμορία που δρα ανεξέλεγκτα στη γενέτειρά της. Χωρίς να ξέρει ποιον να εμπιστευτεί, η Πάρκερ αξιοποιεί την εκπαίδευσή της ως κομάντο και αποδεικνύεται μια ισχυρή αντίπαλος, καθώς προσπαθεί να μάθει την αλήθεια και να αποδώσει δικαιοσύνη για ό,τι άδικο συνέβη στην Κομητεία Σουάν, έχοντας στο πλευρό της τον μυστικό πράκτορα και συνεργάτη της, τον χάκερ Αράχνη (Τον Μπελ), και τον ντόπιο δικτυωμένο ντίλερ Μάικ (Γκάμπριελ Μπάσο). Σε σκηνοθεσία Μούλι Σούρια, σενάριο των Τζον Μπρανκάτο, Τζος Όλσον και Χάλεϊ Γκρος και παραγωγή των Έρικα Λι, Μπασίλ Ίανικ και Έστερ Χορνστάιν, στο Υπόγειο Χτύπημα πρωταγωνιστούν επίσης οι Κάιγουι Λάιμαν και Χάρι Ντίλον.

Διαθέσιμη από 21/06/2024

Πιο Κοντά στο Τέλος / Drawing Closer

Με έναν χρόνο ζωής να του απομένει, ο 17χρονος Άκιτο βρίσκει νέο νόημα στη ζωή δίνοντας χαρά σε μια άρρωστη κοπέλα που της απομένουν μόνο έξι μήνες ζωής.

Διαθέσιμη από 27/06/2024

Οικογενειακό Ζήτημα / A Family Affair

Μια κοπέλα (Τζόι Κινγκ) τα βρίσκει σκούρα όταν η μητέρα της (Νικόλ Κίντμαν) ξεκινά αναπάντεχα μια σχέση με το διάσημο αφεντικό της (Ζακ Έφρον).

Ένα αναπάντεχο ειδύλλιο έχει αστείες συνέπειες για μια νεαρή γυναίκα, τη μητέρα της και το αφεντικό της και σταρ του σινεμά, καθώς και οι τρεις έρχονται αντιμέτωποι με τα μπερδέματα του έρωτα, του σεξ και της ταυτότητας.

Διαθέσιμη από 28/06/2024

Τα ντοκιμαντέρ του Netflix

Ο Χίτλερ και οι Ναζί: Το Κακό στο Σκαμνί / Hitler and the Nazis: Evil on Trial

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ερευνά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ και των Ναζί, από τα χρόνια που προηγήθηκαν του Β’ Π.Π. μέχρι το Ολοκαύτωμα και τη Δίκη της Νυρεμβέργης.

Διαθέσιμo από 05/06/2024

Πώς να Ληστέψεις Τράπεζα / How to Rob a Bank

Σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ αληθινού εγκλήματος, ένας χαρισματικός επαναστάτης που ζει σε δεντρόσπιτο στο Σιάτλ του ’90 κάνει μια σειρά από πρωτοφανείς ληστείες τραπεζών.

Διαθέσιμo από 05/06/2024

Νέλμα Κοντάμα: Ξέπλυμα και Γοητεία / Nelma Kodama: The Queen of Dirty Money

Έξω από τη φυλακή, η διαβόητη έμπορος νομισμάτων της μαύρης αγοράς Νέλμα Κοντάμα αποκαλύπτει τη συμμετοχή της σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στη Βραζιλία.

Διαθέσιμo από 06/06/2024

Γύρος της Γαλλίας: Στην Καρδιά του Πελοτόν: Σεζόν 2 / Tour de France: Unchained: Season 2

Ο 110ος Γύρος της Γαλλίας είναι πιο επεισοδιακός από ποτέ: οι ομάδες αλλάζουν, τα φαβορί κλονίζονται και οι διεκδικητές του τίτλου είναι πολλοί σε έναν εντυπωσιακό αγώνα.

Διαθέσιμo από 11/06/2024

Black Barbie / Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal

Όταν μια σελίδα γνωριμιών για παράνομες σχέσεις χακάρεται, εκατομμύρια χρήστες βλέπουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν, καταστρέφοντας γάμους και ζωές.

Διαθέσιμo από 19/06/2024

Δίδυμοι Τυχαία / The Accidental Twins

Δύο ζευγάρια πανομοιότυπων διδύμων που μπερδεύτηκαν σ’ ένα κολομβιανό μαιευτήριο εξερευνούν την ιστορία τους και τις νέες τους ταυτότητες σ’ ένα συναρπαστικό ντοκιμαντέρ.

Διαθέσιμo από 20/06/2024

Ο Χειρότερος Συγκάτοικος στην Ιστορία: Σεζόν 2 / Worst Roommate Ever: Season 2

Ζητείται συγκάτοικος; Η απελπισία φέρνει τον κίνδυνο –ή και τον θάνατο– μέσα στο σπίτι, καθώς εκτυλίσσονται πραγματικοί εφιάλτες με απατεώνες, εγκληματίες και φονιάδες.

Διαθέσιμo από 26/06/2024