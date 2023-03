Ο Μάρτιος ήρθε με σημαντικές ταινίες και πολύ ενδιαφέρουσες σειρές στο Netflix, και η υπηρεσία συνεχούς ροής… υπόσχεται πολλές ώρες θέασης.

Ξεχωρίζουν το You, με το δεύτερο και τελευταίο μέρος της τέταρτης σεζόν, που έρχεται στις 9 Μαρτίου με πέντε επεισόδια, το Shadow and Bone, που επιστρέφει ξανά μετά από δύο χρόνια με την δεύτερη σεζόν του που κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου, αλλά και ο Ίντρις Έλμπα επιστρέφει στο ρόλο του Luther με την ταινία που έρχεται στις 10 του μήνα.

Οι σειρές στο Netflix

Είναι Παγίδα!: Σεζόν 2 / Framed! A Sicilian Murder Mystery: Season 2

Η δεύτερη σεζόν του ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΙΔΑ! ξεκινά εκεί που τελείωσε η πρώτη: οι ζωές του Σάλβο και του Βαλεντίνο κινδυνεύουν. Οι δύο “ήρωες” βρίσκονται και πάλι εγκλωβισμένοι και παγιδευμένοι σε μια σειρά γεγονότων, από τα οποία είναι δύσκολο να ξεφύγουν χωρίς να πληγώσουν τα συναισθήματα των ανθρώπων που αγαπούν.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από μια ατελείωτη ακολουθία ανατροπών και νέων καταστάσεων, όπως μια διπλή ανθρωποκτονία πίσω από την οποία κρύβεται ένας μυστηριώδης άνδρας, την εμφάνιση ξένων εγκληματιών στο προσκήνιο, τις περίπλοκες έρευνες για την “υπόθεση δολοφονίας Γκαμπίνο” που δεν έχει ακόμη εξιχνιαστεί και την ολοένα και πιο θυελλώδη σχέση μεταξύ του Σάλβο, του Βαλεντίνο και των αντίστοιχων συντρόφων τους.

Η νέα σεζόν συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στο χαρακτηριστικό κωμικό στιλ των Φικάρα και Πικόνε και τους καθιερωμένους κώδικες του θρίλερ όπου βασίζεται όλη η σειρά.Sex/Life: Σεζόν 2

Η Μπίλι έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις –και πρωτόγνωρες επιθυμίες– στην προσπάθειά της να ζήσει όπως θέλει. Άραγε, θα μπορέσει να τα έχει όλα;

Next in Fashion: Σεζόν 2 / Next in Fashion: Season 2

Το Next in Fashion, η καταιγιστική αλλά και απολαυστική διαγωνιστική σειρά σχεδίου μόδας, επιστρέφει στο Netflix για δεύτερη σεζόν. Ο σχεδιαστής μόδας και τηλεοπτικός σταρ Ταν Φρανς υποδέχεται τη συμπαρουσιάστρια, παγκόσμια σταρ, σούπερ μόντελ και γκουρού του στιλ Τζίτζι Χαντίντ. Ανερχόμενοι, απίστευτα ταλαντούχοι σχεδιαστές θα διαγωνιστούν για την ευκαιρία να κερδίσουν στο τέλος ένα βραβείο αξίας 200.000 δολαρίων, αλλά και να μοιραστούν τα σχέδιά τους με τον κόσμο. Αυτή η σεζόν υποδέχεται κριτές από κάθε γωνιά του κόσμου του στιλ, όπως τις Χέιλι Μπίμπερ, Έμα Τσέιμπερλεν, Μπέλα Χαντίντ και Ντονατέλα Βερσάτσε.

09/03/2023

Εσύ: Σεζόν 4, Μέρος 2 / You: Season 4 Part 2

Στο Λονδίνο, ο Τζο ορκίζεται να θάψει το παρελθόν και να γίνει όσο καλύτερος μπορεί. Όμως, στον δύσβατο δρόμο προς την εξιλέωση, μια νέα εμμονή αρχίζει να κυριαρχεί.

10/03/2023

Outlast

Μια σειρά άγριων διαγωνισμών επιβίωσης όπου 16 μοναχικοί τύποι πρέπει να αντέξουν ο ένας περισσότερο από τον άλλον στην έρημο της Αλάσκας σε μια προσπάθεια να κερδίσουν 1 εκατομμύριο δολάρια. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας σε αυτό το σκληρό παιχνίδι: πρέπει να ανήκουν σε μια ομάδα για να κερδίσουν.

16/03/2023

Σκιές και Οστά: Σεζόν 2 / Shadow and Bone: Season 2

Μετά την αναμέτρηση με τον Κίριγκαν, η Αλίνα και ο Μαλ βρίσκουν νέους συμμάχους, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με επώδυνα διλήμματα, καθώς αναζητούν μυθικούς ενισχυτές.

17/03/2023

Sky High: Η Σειρά / Sky High: The Series

Ένα τηλεφώνημα μέσα στη νύχτα θα αλλάξει για πάντα τη μοίρα της Σόλε: ο Άνχελ, ο άντρας της και αρχηγός μιας συμμορίας γκάνγκστερ, πέθανε. Η Σόλε, που μέσα σε μια νύχτα έγινε μια νέα χήρα με ένα παιδί να φροντίσει και πολλές προβληματικές δουλειές να διαχειριστεί, δεν θέλει να επιστρέψει στην καθοδήγηση του πατέρα της, Ροχέλιο, ενός από τους μεγαλύτερους εμπόρους κλοπιμαίων της Μαδρίτης.

Αποφασισμένη να βγάζει μόνη της τα προς το ζην, η Σόλε θα βρει στην πορεία νέους συμμάχους που θα τη βοηθήσουν να ξεσκεπάσει το μυστήριο των θανάτων που στιγμάτισαν τη μοίρα της, ενώ παράλληλα έρχεται σε επαφή με τη συμμορία κλεφτών και καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους με σκοπό να μπορέσει ξανά να κάνει ληστείες τόσο φιλόδοξες όσο εκείνες του παρελθόντος. Ωστόσο, ούτε η αστυνομία ούτε οι διάφορες μαφίες που θα έχει απέναντί της θα κάνουν την πορεία της προς την ευτυχία εύκολη.

17/03/2023

Dance 100

Το “Dance 100” είναι ένας απίθανος διαγωνισμός street dance που αναδεικνύει οκτώ επιτυχημένους χορευτές, έτοιμους να αποδείξουν ότι είναι το επόμενο μεγάλο όνομα στη χορογραφία. Εκπροσωπώντας 100 από τους καλύτερους χορευτές στον κόσμο, γνωστούς ως Ντανς 100, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να χορογραφήσουν, να διδάξουν και να δώσουν ασύλληπτες παραστάσεις που θα εντυπωσιάσουν τους κριτές, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους ίδιους τους χορευτές τους. Παρουσιάστρια του “Dance 100” είναι η Άλι Λοβ.

23/03/2023

The Night Agent

Ενώ παρακολουθεί μια γραμμή άμεσης δράσης, ένας πράκτορας του FBI απαντά σε μια κλήση που τον παρασύρει σε μια φονική συνωμοσία που αφορά σε έναν χαφιέ στον Λευκό Οίκο.

29/03/2023

Wellmania

Όταν ένα πρόβλημα υγείας αναγκάζει τη Λιβ να ξανασκεφτεί την κοσμοθεωρία της για τη ζωή, ξεκινά ένα ταξίδι ευεξίας για να γίνει καλά — ακόμα κι αν της στοιχίσει τη ζωή.

30/03/2023

Unstable

Ο Έλις Ντράγκον είναι ένας εκκεντρικός, νάρκισσος επιχειρηματίας βιοτεχνολογίας που όλοι θαυμάζουν, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Επίσης, βρίσκεται σε συναισθηματικό χάος. Ο γιος του, Τζάκσον Ντράγκον, δεν είναι… τίποτα από αυτά. Μπορεί ο Τζάκσον να σώσει τον Έλις και την επιχείρησή του και μαζί την αποξενωμένη σχέση τους, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα κάτι που είναι μάλλον απίθανο: να βγει από τη σκιά του δυναμικού του πατέρα;

30/03/2023

Ρίβερντεϊλ: Σεζόν 7 (Νέα επεισόδια εβδομαδιαία) / Riverdale: Season 7 (New episodes weekly)

Το μεταφυσικό αστυνομικό δράμα επιστρέφει με την έβδομη και τελευταία σεζόν.

Οι ταινίες στο Netflix

Απόψε θα Κοιμηθείς Μαζί μου / Tonight You’re Sleeping with Me



Εγκλωβισμένη σε έναν αδιάφορο γάμο, μια δημοσιογράφος πρέπει να επιλέξει μεταξύ του απόμακρου αλλά γλυκού συζύγου της και ενός νεότερου πρώην που μπήκε ξανά στη ζωή της.

Έρωτας με το Πρώτο Φιλί / Love at First Kiss



Ο Χαβιέρ μπορεί να δει το μέλλον… και τελικά μαθαίνει ποιος είναι ο έρωτας της ζωής του. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: είναι η κοπέλα του καλύτερού του φίλου.

Η ταινία Έρωτας με το Πρώτο Φιλί αφηγείται την ιστορία του Χαβιέρ (Άλβαρο Θερβάντες), ο οποίος στα 16 του φίλησε για πρώτη φορά ένα κορίτσι και ανακάλυψε ότι είχε το χάρισμα να βλέπει το μέλλον, τουλάχιστον όσον αφορά τον έρωτα. Με ένα μόνο φιλί μπορεί να βλέπει το μέλλον μια σχέσης προτού τη ζήσει.

Γι’ αυτόν τον λόγο δεν καταφέρνει να κάνει μια μακροχρόνια σχέση ως ενήλικας, αφού χωρίζει προτού κάτι πάει στραβά. Όλα, όμως, αλλάζουν τη βραδιά που φιλά τη Λουθία ( Σίλβια Αλόνσο) και βλέπει ότι είναι ευτυχισμένος και παντρεμένος με παιδιά. Ποιο είναι το πρόβλημα; Η Λουθία είναι η κοπέλα του καλύτερού του φίλου (Γκόρκα Οτσόα).

08/03/2023

Κάπου Μακριά / Faraway

Μια γυναίκα κληρονομεί ένα σπίτι σε ένα κροατικό νησί και ξεκινά ένα αυθόρμητο ταξίδι που αναζωπυρώνει τη χαρά της για τη ζωή και της ανοίγει την πόρτα σε έναν νέο έρωτα.

Η Ζέινεπ Άλτιν έχει φτάσει στα όριά της: έχει εξαντληθεί από τη δουλειά, ενώ ο σύζυγος, η κόρη και ο ηλικιωμένος πατέρας της την υποτιμούν. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι του γραφείου κηδειών φόρεσαν στην μακαρίτισσα αγαπημένη της μητέρα της ανδρικό κουστούμι και όχι το αγαπημένο της φόρεμα.

Αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Ζέινεπ, η οποία εγκαταλείπει το Μόναχο και βρίσκει καταφύγιο στην αγροικία που είχε αγοράσει κρυφά η μητέρα της πριν από μερικά χρόνια σε ένα νησί της Κροατίας με την ελπίδα να ξαναβρεί τον εαυτό της. Το μόνο κακό είναι ότι ο πρώην ιδιοκτήτης της αγροικίας, ένας μονόχνωτος νησιώτης, ο Γιόσιπ, μένει ακόμα στο ίδιο οικόπεδο…

10/03/2023

Luther: Ο Έκπτωτος / Luther: The Fallen Sun

Στοιχειωμένος από έναν άλυτο φόνο, ο ευφυής αλλά ξεπεσμένος ντετέκτιβ του Λονδίνου Τζον Λούθερ δραπετεύει από τη φυλακή και κυνηγά έναν σαδιστή κατά συρροή δολοφόνο.

Ο Έκπτωτος, την επική συνέχεια της βραβευμένης τηλεοπτικής σειράς που διασκευάστηκε σε ταινία, ένας φρικτός κατά συρροή δολοφόνος τρομοκρατεί το Λονδίνο, ενώ ο λαμπρός αλλά ντροπιασμένος ντετέκτιβ Τζον Λούθερ ( Ίντρις Έλμπα) παραμένει φυλακισμένος.

Στοιχειωμένος από την αποτυχία του να συλλάβει τον ψυχοπαθή του κυβερνοχώρου που τώρα τον κοροϊδεύει, ο Λούθερ αποφασίζει να δραπετεύσει για να ολοκληρώσει τη δουλειά του πάση θυσία. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Σίνθια Ερίβο, Άντι Σέρκις και Ντέρμοτ Κρόουλι, ο οποίος επιστρέφει ως Μάρτιν Σενκ.

17/03/2023

Ο Βασιλιάς των Σκιών / In His Shadow

Μετά τον θάνατο του πατέρα τους, δυο ετεροθαλή αδέρφια γίνονται εχθροί σε μια κλιμακούμενη σύγκρουση με τραγικές συνέπειες.

17/03/2023

Θόρυβος / Noise

Αφού μετακομίζει με την οικογένειά του στο πατρικό του, ένας άντρας ερευνά ένα ατύχημα σε εργοστάσιο που έχει σχέση με τον πατέρα του και σκοτεινά οικογενειακά μυστικά.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Ματ, ενός influencer και νεαρού γονέα του νεογέννητου Γιούλιους, ο οποίος ανακαλύπτει ένα σκοτεινό μυστικό από το παρελθόν του πατέρα του που πάσχει από άνοια. Ξεκινά μια διεξοδική έρευνα, η οποία ανοίγει το κουτί της Πανδώρας και αποκαλύπτει περισσότερα οικογενειακά μυστικά και δράματα από όσα περίμενε. Η σύζυγος του Ματ, η Λιβ, ανησυχεί έντονα και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να μην τον χάσει, αλλά μήπως είναι πολύ αργά;

17/03/2023

Ο Μάγος και η Ελεφαντίνα / The Magician’s Elephant

Ένα αποφασιστικό αγόρι δέχεται την πρόκληση ενός βασιλιά να εκπληρώσει τρεις απίθανες αποστολές, για να αποκτήσει μια μαγική ελεφαντίνα και να κυνηγήσει το πεπρωμένο του.

23/03/2023

Johnny

Όταν, κατόπιν δικαστικής εντολής, αναγκάζεται να δουλέψει σε άσυλο ανιάτων, ένας πρώην εγκληματίας γίνεται φίλος με έναν συμπονετικό ιερέα που του αλλάζει τη ζωή.

31/03/2023

Πρόσκληση για Φόνο 2 / Murder Mystery 2

Οι ντετέκτιβ Νικ και Όντρι Σπιτς, που προσπαθούν να ανοίξουν το γραφείο τους, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διεθνούς έρευνας όταν ένας φίλος τους πέφτει θύμα απαγωγής.