Ποιες είναι οι ταινίες, οι σειρές και τα ντοκιμαντέρ που κάνουν πρεμιέρα τον Ιανουάριο στο Netflix και δεν πρέπει να χάσετε.

Οι νέες ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και οι σειρές του Netflix, που βγαίνουν τον Ιανουάριο είναι σίγουρα μία καλή συντροφιά προκειμένου να περάσουμε ευχάριστα το χρόνο μας μέσα στο σπίτι.

Δείτε ποιές ταινίες έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο

Τραπέζι για Τέσσερις / Four to Dinner

Σε αυτήν την αισθηματική κομεντί που θίγει την έννοια της αδελφής ψυχής, παράλληλες ιστορίες παρουσιάζουν τέσσερις σινγκλ φίλους που κάνουν διάφορους συνδυασμούς σχέσεων.

Άγονη Γη / The Wasteland

Η ήρεμη ζωή μιας οικογένειας ξεκομμένης από την υπόλοιπη κοινωνία αναστατώνεται από ένα τρομακτικό πλάσμα, δοκιμάζοντας τους δεσμούς που ενώνουν τα μέλη της.

Mother/Android

Σε έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο που κλονίζεται από μια βίαιη εξέγερση ανδροειδών, μια νεαρή έγκυος και ο φίλος της ψάχνουν απεγνωσμένα για ασφαλές καταφύγιο.

11/1/2022

Η Προέλευση του Κόσμου / Dear Mother

Όταν η καρδιά του παύει να χτυπά, ο Ζαν-Λουί πρέπει να ξεπεράσει το οιδιπόδειό του –και να κάνει στη μητέρα του ένα αδιανόητο ερώτημα– αλλιώς θα πεθάνει σε τρεις μέρες.

20/1/2022

Βασιλική Μεταχείριση / The Royal Treatment

Η κομμώτρια από τη Νέα Υόρκη Ίζι αρπάζει την ευκαιρία να εργαστεί στον γάμο ενός γοητευτικού πρίγκιπα. Όταν όμως οι δυο τους φλερτάρουν, θα νικήσει ο έρωτας ή το καθήκον;

21/1/2022

Μόναχο: Στα Πρόθυρα Πολέμου / Munich – The Edge of War

Το φθινόπωρο του 1938, ένας Βρετανός δημόσιος υπάλληλος και ένας Γερμανός διπλωμάτης συνωμοτούν στο Μόναχο για να αποτρέψουν έναν πόλεμο. Από βιβλίο του Ρόμπερτ Χάρις.

28/1/2022

Ομάδα εντός Έδρας / Home Team

Ο πρώην προπονητής του NFL Σον Πέιτον βρίσκει εξιλέωση –και επανασύνδεση– προπονώντας την ομάδα φούτμπολ του γιου του σε μια μικρή πόλη του Τέξας. Από αληθινή ιστορία.

Δείτε ποιές σειρές έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο

Έρωτας βάσει Σχεδίου: Σεζόν 3 / The Hook Up Plan: Season 3

Με τη φιλία τους να δοκιμάζεται από ένα κρυφό ειδύλλιο, η Έλσα, η Σαρλότ κι η Μιλού αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και σημαντικές αποφάσεις ζωής.

The Club: Μέρος 2 / The Club: Part 2

Με την επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, μαθαίνουμε από πού πηγάζει η ενοχή της Ματίλντα. Η Ρασέλ και ο Ισμέτ φτάνουν σε αδιέξοδο, καθώς η βία απειλεί την Πόλη.

10/1/2022

Μυστικοί Πράκτορες: Σεζόν 3 / Undercover: Season 3

Με την ελπίδα να αλλάξει ζωή, ο Μπομπ αναλαμβάνει την επικίνδυνη αποστολή να ξεσκεπάσει έναν σπιούνο της αστυνομίας, αλλά πέφτει και πάλι πάνω στον Φέρι Μπάουμαν.

14/1/2022

Πάρ’ το Αλλιώς: Σεζόν 3 / After Life: Season 3

Παρόλο που πλέον ο Τόνι δεν γκρινιάζει τόσο έντονα για τη ζωή, εξακολουθεί να μην μπορεί να γεμίσει το κενό που άφησε η μακαρίτισσα γυναίκα του.

14/1/2022

The House / The House

Αυτήν την εκκεντρική μαύρη κωμωδία σκηνοθετούν κορυφαία ταλέντα από τον χώρο των ανεξάρτητων κινουμένων σχεδίων stop-motion.

14/1/2022

Archive 81: Το Μυστήριο της Φωτιάς / Archive 81

Ένας αρχειονόμος προσλαμβάνεται να αποκαταστήσει μια συλλογή ταινιών και καταλήγει να ανακατασκευάζει το έργο μιας σκηνοθέτριας και την έρευνα για μια επικίνδυνη αίρεση.

21/1/2022

Όζαρκ: Σεζόν 4 Μέρος 1 / Ozark: Season 4 Part 1

Η απαλλαγή από το καρτέλ μοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά, αλλά οι φθαρμένες οικογενειακές σχέσεις των Μπερντ ίσως τους ξεκάνουν οριστικά.

25/1/2022

Snowpiercer: Σεζόν 3 – ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ / Snowpiercer: Season 3 – NEW EPISODES WEEKL

Έξι μήνες μετά, ο Λέιτον εξακολουθεί να ψάχνει τον πλανήτη για βιώσιμες συνθήκες, ενώ ο Γουίλφορντ, γεμάτος οργή και όρεξη για εκδίκηση, ακολουθεί από κοντά.

27/1/2022

Είναι Παγίδα! / Framed! A Sicilian Murder Mystery

Όταν δύο δύσμοιροι τεχνικοί της τηλεόρασης πέφτουν πάνω σε μια σκηνή εγκλήματος, όσα κάνουν για να μη χαρακτηριστούν ύποπτοι τους βάζουν σε μεγαλύτερους μπελάδες.

27/1/2022

Chosen

Ο κόσμος μιας έφηβης αναστατώνεται όταν ανακαλύπτει τα ανατριχιαστικά μυστικά που κρύβει η ανιαρή δανική πόλη στην οποία ζει. Από τους δημιουργούς της “Βροχής”.

28/1/2022

Φέρια: Το Σκοτεινότερο Φως / Feria: The Darkest Light

Στα μέσα του ’90 στην Ανδαλουσία, δύο αδελφές βιώνουν απόρριψη και ψάχνουν την αλήθεια, όταν οι άφαντοι γονείς τους κατηγορούνται για 23 φόνους σε τελετουργικό αίρεσης.

28/1/2022

Η Κατάσκοπος από το Παρελθόν / In From the Cold

Η ζωή μιας μητέρας αναστατώνεται όταν καλείται να επιλέξει αν θα βάλει σε κίνδυνο την οικογένειά της ή αν θα επιστρέψει στο παρελθόν ως βιοχημικός πράκτορας της Ρωσίας.

28/1/2022

Η Γυναίκα στο Σπίτι Απέναντι από το Κορίτσι στο Παράθυρο / The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window

Η ζωή μιας πληγωμένης καλλιτέχνιδας ανατρέπεται όταν γίνεται αυτόπτης μάρτυρας ενός εγκλήματος… ή μήπως όχι;

Δείτε ποια ντοκιμαντέρ έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο

18/1/2022

The Puppet Master: Το Κυνήγι του Υπέρτατου Απατεώνα / The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman

Σε αυτήν την ψυχοφθόρα σειρά ντοκιμαντέρ, ένας απάνθρωπος απατεώνας παριστάνει τον Βρετανό κατάσκοπο ενώ χειραγωγεί και κλέβει από τα θύματά του και τις οικογένειές τους.

25/1/2022

Νεϊμάρ: Το Τέλειο Χάος / Neymar: The Perfect Chaos

Ο παγκοσμίως δημοφιλής αλλά και αποδέκτης έντονης κριτικής Νεϊμάρ μιλά για τα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής του ζωής και της έξοχης καριέρας του στο ποδόσφαιρο.

Δείτε ποιές παιδικές ταινίες και σειρές έρχονται στο Netflix τον Ιανουάριο

Action Pack / Ομάδα σε Δράση

Με καρδιά, σπιρτάδα και υπερδυνάμεις, τα ηρωικά παιδιά της Ακαδημίας Δράσης συνεργάζονται για να πολεμήσουν τους κακούς, αλλά και για να αναδείξουν το καλό μέσα τους!

Τζόνι Τεστ: Σεζόν 2 / Johnny Test: Season 2

Από εικονικούς μάγους μέχρι μάχες με αληθινά τέρατα, ο Τζόνι και ο Ντούκι μπλέκουν σε μια σειρά από εξωφρενικές περιπέτειες που σπάνια καταλήγουν βάσει σχεδίου.

14/1/2022

Riverdance: Μια Περιπέτεια Κινουμένων Σχεδίων / Riverdance: The Animated Adventure

Μετά από μια απώλεια, ο Ιρλανδός Κίγκαν και η Ισπανίδα φίλη του, Μόγια, μαθαίνουν να χορεύουν μέσα από τον κίνδυνο και την απόγνωση μαζί με μαγικά πνεύματα ελαφιού.

18/1/2022

Mighty Express: Τρενομπελάδες / Mighty Express: Train Trouble

Ένα πονηρό δίδυμο ξεγέλασε τα τρένα και κατέλαβε το Κέντρο Αποστολών! Μπορεί ο Φλίκερ να δείξει το ταλέντο του στις ράγες για να σώσει την κατάσταση και τους φίλους του;

21/1/2022

That Girl Lay Lay

Η ιδιόρρυθμη μαθήτρια Σέιντι προσπαθεί να τα βγάλει πέρα στο λύκειο και να κρατήσει ένα μεγάλο μυστικό, όταν το κουλ άβατάρ της ζωντανεύει ως η ασυγκράτητη φίλη Λέι Λέι.

25/1/2022



Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 2 / Ada Twist, Scientist: Season 2

Αυτήν τη σεζόν, η Έιντα και οι πανέξυπνοι φίλοι της αναζητούν παντού απαντήσεις, από ψηλά στον ουρανό μέχρι κάτω στη Γη και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε!

28/1/2022



Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα / Angry Birds: Summer Madness

Τα αίματα ανάβουν και τα πούπουλα πετάνε όταν οι έφηβοι Ρεντ, Τσακ, Μπομπ και Στέλλα περνάνε ένα άγριο καλοκαίρι με τα άλλα Angry Birds στην κατασκήνωση Σπλίντεργουντ!