Το love story της σειράς-φαινόμενο των 20s, τέσσερις αποκλειστικές πρεμιέρες, Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Φατίχ Ακίν, και συλλογή με τα καλύτερα της χρονιάς, έρχονται τον Δεκέμβριο στο Cinobo!

Το Cinobo κλείνει τη χρονιά με έναν από τους τηλεοπτικούς θριάμβους των τελευταίων ετών: το βασισμένο στο μπεστ σέλερ της Σάλι Ρούνεϊ Normal People, με τους Πολ Μεσκάλ και Ντέιζι Έντγκαρ-Τζόουνς.

Μαζί με αυτό, η αξιολάτρευτη ισπανική σειρά για τις σύγχρονες σχέσεις, το Tinder και την πιο hot ευρωπαϊκή πόλη, Dating στη Βαρκελώνη.

Τέσσερις αποκλειστικές πρεμιέρες ανεβαίνουν τον Δεκέμβριο στην πλατφόρμα. Το αντισυμβατικό δράμα σχολικής αίθουσας Στο Γραφείο Καθηγητών του Ιλκέρ Τσατάκ που ήδη ξεχώρισε στις ελληνικές αίθουσες.

Η ηλιόλουστη δραμεντί Η Τραβιάτα, τα Αδέρφια μου κι Εγώ του Γιοχάν Μανκά, και το προκλητικό και cult Πίγκι της Καρλότα Περέδα, καθώς και Οι Γάμοι της Τήλου του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, το ντοκιμαντέρ-κειμήλιο για την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη χώρα μας.

Μαζί με αυτά, ξεχωρίζουν τα δύο κλασικά του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Crash και Γυμνό Γεύμα, το αριστούργημα Άσε το Κακό να Μπει του Τόμας Άλφρεντσον, ο προ-Barbie έρωτας του Ράιαν Γκόσλινγκ με κούκλα στο Ο Λαρς και η Κούκλα του, του Κρεγκ Γκιλέσπι, η feelgood ιστορία δύο σεφ στο αγαπημένο του κοινού Μπέλα Μάρθα της Σάντρα Νέτελμπεκ, και το ήδη θρυλικό Μαζί, Ποτέ! του Φατίχ Ακίν.

Από το κλείσιμο της χρονιάς, δεν λείπει και η συλλογή με τα καλύτερα της χρονιάς. Most Watched 2023, με τις 20 ταινίες που αγαπήθηκαν περισσότερο φέτος στην πλατφόρμα του Cinobo.

Οι σειρές του μήνα

Dating στη Βαρκελώνη (Dating in Barcelona)

Αν ήταν προφίλ στο Tinder θα ήταν εγγυημένο match. Αν ήταν ξεναγός στη Βαρκελώνη, θα ήταν ο πιο δημοφιλής. Ένα αξιολάτρευτο ερωτικό γράμμα στο online dating, στις σύγχρονες σχέσεις και στην πιο hot ευρωπαϊκή πόλη, μέσα από ιστορίες ανθρώπων που ψάχνουν το αντίδοτο στη μοναξιά, όποιο κι αν είναι αυτό.

Από τις 4 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Normal People

Δύο άνθρωποι, πάντα σε μαζί, πάντα μακριά. Το πιο σαρωτικό ρομαντικό δράμα των τελευταίων χρόνων, βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Σάλι Ρούνεϊ, έγινε το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό φαινόμενο των 20s, παρέσυρε τους θεατές στη συναισθηματική του δίνη κι έκανε σταρ εν μια νυκτί τους πρωταγωνιστές του.

Από τις 4 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Οι ταινίες του μήνα

Υποσχέσεις (Promises)

Ιζαμπέλ Ιπέρ για Πρόεδρος. Η γαλλίδα υπερ-ηθοποιός πρωταγωνιστεί και αιχμαλωτίζει, σε ένα πολιτικό δράμα που αποκαλύπτει μεθοδικά τους μηχανισμούς της διαφθοράς και της πολιτικής εξουσίας.

Την 1η Δεκεμβρίου στο Cinobo

Η Τραβιάτα, τα Αδέρφια μου κι Εγώ (La Traviata, My Brothers and I)

Μπορεί η όπερα να αλλάξει τη μοίρα ενός παιδιού; Ηλιόλουστη καλοκαιρινή δραμεντί για την εφηβεία, τη ζωή και την τέχνη, γεμάτη από δροσιά, μουσική, χιούμορ και συγκίνηση.

Στις 5 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Άσε το Κακό να Μπει (Let the Right One In)

Το πολυβραβευμένο και πολυαγαπημένο παγκοσμίως αριστούργημα -με τη στάμπα του ήδη κλασικού για το είδος του. Μια από τις πιο πρωτότυπες και τρυφερές αναγνώσεις του βαμπιρικού μύθου.

Στις 8 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Πίγκι (Piggy)

Μοναδική ματιά στον εκφοβισμό, στην εφηβική σεξουαλικότητα και την αυτοδικία, που διασκεδάζει προκλητικά με τα όρια της πολιτικής ορθότητας και διεκδικεί επάξια τον χαρακτηρισμό του cult.

Στις 12 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Γυμνό Γεύμα (Naked Lunch)

Διασκευή του παραισθησιακού μυθιστορήματος του Γουίλιαμ Σ. Μπάροουζ: μια διεστραμμένα χιουμοριστική, σουρεαλιστικά γκροτέσκα και ολότελα μοναδική κινηματογραφική εμπειρία.

Στις 14 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Crash

Στην (ίσως) πιο διχαστική δημιουργία του, ο Κρόνενμπεργκ παραδίδει ένα οριακό και ηλεκτρισμένο αριστούργημα, που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό του ως απόλυτου μαέστρου του σωματικού τρόμου.

Στις 15 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Οι Γάμοι της Τήλου (Tilos Weddings)

Κομβικής σημασίας για την ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη χώρα μας, οι γάμοι της Τήλου αποκτούν το ντοκιμαντέρ που τους αξίζει και απαθανατίζονται ως πολύτιμη μαρτυρία για τις επόμενες γενιές.

Στις 19 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Curiosa

Η Νοεμί Μερλάν (Το Πορτρέτο Μιας Γυναίκας που Φλέγεται) και ο Νιλς Σνάιντερ (Φανταστικές Αγάπες) αναβιώνουν ένα θυελλώδες πάθος που έγραψε ιστορία στους λογοτεχνικούς κύκλους της Γαλλίας.

Στις 21 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Ο Λαρς και η Κούκλα του (Lars and the Real Girl)

Ο Ράιν Γκόσλινγκ ήταν Kenough χρόνια πριν από τη Μπάρμπι σ’ αυτό το αξιαγάπητο διαμαντάκι του ανεξάρτητου αμερικανικού σινεμά των 00s που έφτασε μέχρι τις υποψηφιότητες για Όσκαρ Σεναρίου.

Στις 22 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Στο Γραφείο Καθηγητών (The Teachers’ Lounge)

Σκληρές και άβολες αλήθειες στο αντισυμβατικό δράμα σχολικής αίθουσας που κέρδισε τις εντυπώσεις στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Μελέτη στις σχέσεις εξουσίας και στο πώς αυτή νομοτελειακά φθείρει.

Στις 27 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Μπέλα Mάρθα (Mostly Martha)

Πριν τα reality μαγειρικής κατακλύσουν τις οθόνες, η ρομαντική ιστορία 2 σεφ ήταν από τις καλύτερες μίξεις σινεμά και γαστρονομίας στα 00s, που γέννησε και ριμέικ με Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Στις 28 Δεκεμβρίου στο Cinobo

Μαζί, Ποτέ! (Head On)

Μια από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές ταινίες των 00s, η δίκαια και ουσιαστική Χρυσή Άρκτος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου που εκτόξευσε την καριέρα του νεαρού τότε Φατίχ Ακίν.

Στις 29 Δεκεμβρίου στο Cinobo