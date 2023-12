O Δεκέμβριος έρχεται με εορταστική, οικογενειακή, συναρπαστική διάθεση να cineπάρει τους σινεφίλ στα Novacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Μεγάλες πρεμιέρες στα κανάλια Novacinema, όπως «John Wick 4», «Puss in Boots: The Last Wish», συναρπαστικές νέες σειρές «Twisted Metal» & «Bones of Crows», το οικογενειακό κανάλι Novachristmas με 45 ταινίες συνθέτουν ένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό, Χριστουγεννιάτικο cine περιεχόμενο για τους συνδρομητές!

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1. Με το φιλμ δράσης «Wrath of Man» με τον Jason Statham (3/12), με το 3ο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings» (10/12), με τη δραματική ταινία «Our Friend» (17/12) με τους Jason Segel, Dakota Johnson και Casey Affleck, με τo καταιγιστικό 4ο κεφάλαιο του «John Wick» με τον Keanu Reeves (Παραμονή Χριστουγέννων 24/12) και με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Puss in Boots: Last Wish» (Παραμονή Πρωτοχρονιάς 31/12).

Παράλληλα, οι σινεφίλ το Δεκέμβριο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Hot Fuzz» (7/12), «Money Monster» (14/12), «Noel» (21/12) και «21» (28/12).

Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Και από τις 15 Δεκεμβρίου το αγαπημένο οικογενειακό κανάλι Novachristmas είναι εδώ! Για 21 ημέρες (από 15/12 έως και 4/1/2024), 45 οικογενειακές ταινίες θα κρατήσουν συντροφιά σε όλη την οικογένεια με τρεις ταινίες back to back καθημερινά! Στις 18:35 θα προβάλλονται ταινίες κινουμένων σχεδίων, στις 20:15 θα μεταδίδονται οικογενειακές ταινίες ενώ στις 22:10 είναι η ώρα για Χριστουγεννιάτικες αγαπημένες ταινίες!

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές! Από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου στις 22:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «Bones of Crows» με τους Grace Dove, Philip Lewitski, Remy Girard.

Ακολουθεί η πρεμιέρα της action σειράς «Paris Police 1905» από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 με τους Jeremie Laheurte, Evelyn Brochu, Patrick D’assumcao. Η συνέχεια στις δυνατές πρεμιέρες είναι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 22:00 όπου θα κάνει πρεμιέρα η κωμική σειρά δράσης «Twisted Metal» και θα προβάλλεται κάθε Τρίτη την ίδια ώρα με τους Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church.

Το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου στις 22:00 (και κάθε Σάββατο την ίδια ώρα) κάνει πρεμιέρα η 2η σεζόν της σειράς «Rapa» με τους Javier Camara, Monica Lopez, Adrian Rios. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Professor T season 2», «Based on a true story», «Law & Order season 22», «Quantum Leap season 2», «New Norm» και «Rapa Season 1».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε βάζει και αυτό τα γιορτινά του χαρίζοντας στους συνδρομητές…Christmas Days! Tο μεγάλο φινάλε για το μεγάλο νικητή του Νο1 show «America’s got Talent» με οικοδεσπότη τον Terry Crews και κριτική επιτροπή τους Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara. Έρχεται να καθηλώσει!

Στις 23 (Σάββατο) και 24 Δεκεμβρίου (Κυριακή Παραμονή Χριστουγέννων) θα προβληθούν οι ημιτελικοί και τα Χριστούγεννα Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου θα μεταδοθεί ο μεγάλος τελικός! Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) θα μεταδοθεί η ταινία «Now you see me».

Παράλληλα, συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» με τα ντοκιμαντέρ «The Girl in the Fountain» (5/12), «Queen of Speed» (12/12), «Coco Chanel: Unbuttoned» (19/12) και «Sid & Judy» (26/12) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon» το οποίο το Δεκέμβριο θα έχει Χριστουγεννιάτικο στυλ! Παράλληλα, πρεμιέρα στο Novalife κάνουν οι σειρές «Gaslit» και «Three Pines» ενώ κάθε Δευτέρα στις 17:00 προβάλλεται η σειρά «Lara’s choice.

Πλούσιο το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τις σειρές «Picnic at Hanging Rock», «Apples three yard», «Bones of crows», «A spy among friends» ενώ για τους μικρούς φίλους έρχονται τα καλύτερα προσχολικής ηλικίας CoComelon, CoComelon: Animal Time και CoComelon: Dance Party.

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.