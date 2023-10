O Οκτώβριος έρχεται να σε cineπάρει στα Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Μεγάλες πρεμιέρες, συναρπαστικές νέες σειρές και νέοι κύκλοι, σπέσιαλ αφιερώματα συνθέτουν ένα άκρως ελκυστικό cine περιεχόμενο για τους συνδρομητές! Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1.

Στις 1/10 (22:00) θα προβληθεί η περιπέτεια δράσης «Plane» με τους Gerard Butler, Tony Goldwyn, Mike Colter.

Ακολουθεί στις 8/10 (22:00) η κωμωδία δράσης «Hitman’s Bodyguard 2» με τους Ryan Reynolds, Antonio Banderas, Salma Hayek, Samuel L. Jackson.

Η συνέχεια είναι στις 15/10 (22:00) με την κοινωνική ταινία «Armageddon Time» με Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Jeremy Strong, ενώ στις 22/10 (22:00) ακολουθεί η κωμωδία δράσης «Violent Night» με τους David Harbour, John Leguizamo, Brendan Fletcher.

Παράλληλα, οι σινεφίλ τον Οκτώβριο θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «Life» (5/10), «Now you see me» (12/10), «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (19/10), «The Brothers Grimsby» (26/10).

Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Μέσα στον Οκτώβριο οι συνδρομητές θα απολαύσουν στο Novacinema2 το αφιέρωμα World War ΙΙ εν όψει και της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου με δύο ταινίες back to back κάθε Πέμπτη από τις 22:00, «The song of names», «An Irrepressible Woman», «Land of Mine», «Inglourious basterds», «Atonement», «The Survivor», «The Pianist», «Resistance».

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, νέες συναρπαστικές σειρές καθώς και νέοι κύκλοι σειρών! Από την Τρίτη 17 Οκτωβρίου και κάθε Τρίτη στις 22:00 κάνει πρεμιέρα η dark comedy σειρά «Based on a true story», ενώ από την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη στις 21:00 ακολουθεί ο 2ος κύκλος της σειράς μυστηρίου και φαντασίας «Quantum Leap».

Η ρομαντική κωμωδία «The Lovers» είναι η νέα σειρά που έρχεται από την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή στις 22:00 να κρατήσει συντροφιά στους συνδρομητές.

Από την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 ξεκινάει και ο 2ος κύκλος της σειράς μυστηρίου «Professor T».

Παράλληλα, για τους λάτρεις των σειρών συνεχίζονται στο Novacinema4 «Bardot», «Bad Behaviour», «Law & Order season 22», «Viss Norm», «The Invisible Girl».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε συνεχίζει κάθε Τρίτη στις 21:00 να προβάλει τη ζώνη ντοκιμαντέρ «Ιστορίες Γυναικών» με τα επεισόδια «American Style Part A» (3/10), «American Style Part B» (10/10), «Coco Chanel» (17/10), «Call me Kate» (24/10) και «Tiny Shoulders: Rethinking Barbie» (31/10) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα.

Παράλληλα, από την Κυριακή 15/10 στις 21:30 και κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα, επιστρέφει για την 18η σεζόν του το Νο1 show «America’s got Talent» με οικοδεσπότη τον Terry Crews και κριτική επιτροπή τους Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara.

Την ίδια στιγμή στις 4 Οκτωβρίου και με αφορμή την World Animal Day θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με τις ταινίες «Lassie Come Home», «Dog», «Lyle, Lyle Crocodile», «Moonrise», «Zookeeper».

Πλούσιο το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τις σειρές «Modus», «One Captain», «Baghdad Central», «The Witnesses», «Magpie Murders», «Based on a true story», «Professor T», «The Lovers».

Οι ταινίες και σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.