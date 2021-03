«Pistol»: Μια πρώτη ματιά στη νέα σειρά του Danny Boyle

Η παραγωγή της σειράς «Pistol» του Danny Boyle (Ντάνι Μπόιλ) «τρέχει». Το Rolling Stone δίνει τη δυνατότητα μίας… κλεφτής ματιάς στην πολυαναμενόμενη σειρά για τους Sex Pistols.

Συγκεκριμένα, το Rolling Stone αποκάλυψε μια φωτογραφία από τα γυρίσματα της σειράς του Danny Boyle, στην οποία ο Τόμπι Ουάλας ως Στιβ Τζόουνς, ο Άνσον Μπουν ως Τζον Λίντον, ο Λούις Πάρτριτζ ως Σιντ Βίσιους, ο Τζέικομπ Σλάτερ ως Πολ Κουκ και ο Κρίστιαν Λις ως Γκλεν Μάτλοκ αναπαριστούν την περφόρμανς των θρύλων της punk το 1977 στο φημισμένο show του BBC «Top of the Pops».

Τελευταίες προσθήκες στο cast είναι ο Τόμας Μπρόντι – Σάνγκστερ (γνωστός από το «The Queen’s Gambit») στον ρόλο του Μάλκολμ Μκλάρεν, του μάνατζερ του συγκροτήματος και η Ταλούλα Ράιλι (του «Westworld») στον ρόλο της εμβληματικής φιγούρας του fashion design, Βίβιαν Γουέστγουντ.

