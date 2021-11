Ο Big Bird, ο διάσημος χαρακτήρας από την παιδική τηλεοπτική σειρά «Sesame Street», ενημερώνει το κοινό για το εμβόλιο κατά της COVID-19, καθώς το έκανε και ο ίδιος.

Σε ανάρτησή του στο Twitter το περασμένο Σάββατο, ο Big Bird του «Sesame Street» ανακοίνωσε ότι έκανε το εμβόλιο κατά της COVID-19, αφού πήρε μέρος σε ειδική εκδήλωση του CNN με στόχο τη διάδοση πληροφοριών για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων για τα παιδιά.

Η δημοσιογράφος του CNN Έρικα Χιλ και ο δρ. Σανζάι Γκούπτα και διάφοροι χαρακτήρες της δημοφιλούς παιδικής σειράς συμμετείχαν με τη σειρά τους στην εκπομπή για να βοηθήσουν να απαντηθούν ερωτήματα παιδιών και οικογενειών για το εμβόλιο κατά της COVID-19 στην ηλικιακή ομάδα 5-11 ετών.

«Έκανα το εμβόλιο για τον COVID-19 σήμερα!» έγραψε ο Big Bird, ο οποίος είναι έξι ετών, στο πρώτο του tweet από τον περασμένο Μάρτιο. «Το φτερό μου πονάει λίγο, αλλά θα δώσω στο σώμα μου μια επιπλέον προστατευτική ώθηση που κρατά εμένα και τους άλλους υγιείς».

I got the COVID-19 vaccine today! My wing is feeling a little sore, but it'll give my body an extra protective boost that keeps me and others healthy.



Ms. @EricaRHill even said I’ve been getting vaccines since I was a little bird. I had no idea!