Star Trek, Des και ακόμη 4 σειρές της Cosmote TV που πρέπει να δείτε τον Ιανουάριο

Η Cosmote TV προσφέρει εξαιρετικές επιλογές σε τηλεοπτικές σειρές και τον Ιανουάριο. Ποιες είναι οι 6 σειρές που δεν πρέπει να χάσετε αυτό τον μήνα.

H COSMOTE TV υποδέχτηκε το 2021 με ενισχυμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται νέοι τίτλοι σειρών αλλά και η συνέχεια δημοφιλών παραγωγών, αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα Ιανουαρίου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων το κωμικό «Mr. Mayor», το οποίο φέρει την υπογραφή της δημιουργού του θρυλικού «30 Rock» Τίνα Φέι, τα καινούρια επεισόδια του ιατρικού δράματος «The Resident», του υποψήφιου για Emmy «PEN15» και του «Star Trek: Discovery».

Επίσης, πρεμιέρα μέσα στον μήνα κάνει το πολυαναμενόμενο «Walker» με τον Τζάρεντ Πανταλέκι του «Supernatural» και το «Resident Alien» με τον Άλαν Τούντικ (Con Man, Rogue One) στον κεντρικό ρόλο.

Όλες οι σειρές προβάλλονται αποκλειστικά στο κανάλι COSMOTE SERIES ή το COSMOTE SERIES MARATHON HD με όλα τα επεισόδια back-2-back.

Αμέσως μετά την προβολή τους, τα επεισόδια είναι διαθέσιμα μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (υπηρεσία COSMOTE TV Plus).

Στον κατάλογο, όπου διατίθενται πάνω από 160 σειρές και 270 ολοκληρωμένοι κύκλοι σειρών, έχουν ήδη προστεθεί επεισόδια από τη νέα sci-fi σειρά του BBC «The Watch» και την 3η σεζόν του αστυνομικού «The Rookie» με τον Νέιθαν Φίλιον του «Castle».

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES MARATHON HD

Star Trek: Discovery (2η σεζόν – Κυριακή 17/1, 18.00): Στην δεύτερη σεζόν της σειράς επιστημονικής φαντασίας του CBS, το πλήρωμα του U.S.S Discovery αναλαμβάνει μια νέα αποστολή και ενώνει τις δυνάμεις του με τον Captain Κρίστοφερ Πάικ, αναζητώντας την προέλευση μυστηριωδών κόκκινων σημάτων στα πέρατα του σύμπαντος. Παράλληλα, η Μάικλ Μπέρναμ αναγκάζεται να διαχειριστεί την επιστροφή του αποξενωμένου αδερφού της, Δρ. Σποκ.

Cypher (Παρασκευή 22/1, 18.00): Ο Γουίλ Σκοτ, ένας από τους κορυφαίους αναλυτές κρυπτογράφησης του FBI προσλαμβάνεται για να σπάσει ένα κωδικοποιημένο έγγραφο. Σύντομα ανακαλύπτει ότι πρόκειται για μια λίστα με υποψήφιους στόχους δολοφονικών επιθέσεων, γεγονός που θέτει τον ίδιο και τα αγαπημένα του πρόσωπα σε θανάσιμο κίνδυνο.

Des (Κυριακή 24/1, 18.00): Η αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου κατά συρροή δολοφόνου Ντένις Νίλσεν και τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύλληψή του στις αρχές της δεκαετίας του ’80, αναβιώνει μέσα από το νέο μίνι αστυνομικό θρίλερ «Des», που έκανε ρεκόρ τηλεθέασης στο εξωτερικό. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ντέιβιντ Τέναντ (Doctor Who, Good Omens, How to Train Your Dragon 3).

The Cheat (Κυριακή 24/1, 21.00): Η συνεργασία ανάμεσα σε μια καθηγήτρια Πανεπιστημίου και μια φοιτήτρια γίνεται έπειτα από ένα ασήμαντο γεγονός, δυσβάστακτη. Σύντομα οι δυο γυναίκες οδηγούνται σε λάθος χειρισμούς, ανάρμοστες συμπεριφορές και επικίνδυνα μονοπάτια που καταλήγουν στο έγκλημα.

PΕΝ15 (2η σεζόν – Παρασκευή 29/1, 18.00): Με 90’s άρωμα, το «ΡΕΝ15» παρουσιάζει τις νέες κωμικές περιπέτειες δυο μαθητριών που καλούνται να διαχειριστούν τις αλλαγές στο σώμα τους, τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, άγαρμπα φλερτ, αυστηρούς σχολικούς κανόνες, και όλα όσα χαρακτηρίζουν τα χρόνια της εφηβείας και τον δρόμο μέχρι την ενηλικίωση.

Tainted (Κυριακή 31/1, 18.00): Η 18χρονη Σουμέρα επιστρέφει από τη δουλειά της όταν πέφτει θύμα σωματικής και σεξουαλικής βίας. Με τη βοήθεια των τριών καλύτερών της φίλων, αποφασίζει να πάρει εκδίκηση από τον βιαστή της με κάθε κόστος. Η απόφαση αυτή την οδηγεί σε μία επικίνδυνη, δίχως γυρισμό, διαδρομή.

Νέοι τίτλοι διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS

The Watch: Με φόντο την φουτουριστική πόλη Ankh-Morpork, όπου το έγκλημα έχει νομιμοποιηθεί, το αστυνομικό σώμα ανασυγκροτείται έπειτα από πολλά χρόνια με στόχο την αποφυγή της ολικής καταστροφής. Στην πορεία τους οι αστυνομικοί θα αντιμετωπίσουν ξωτικά, λυκανθρώπους και μάγους, που αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης σατανικής πλεκτάνης με σκοπό την ανάσταση ενός δράκου, ικανού να εξαφανίσει κάθε μορφής ζωής στην πόλη. Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ρίτσαρντ Ντόρμερ (Game of Thrones, Fortitude, Cobra). Το «The Watch» προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 23.00 στο COSMOTE SERIES HD. Τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς είναι ήδη διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

The Rookie – 3η σεζόν: Μετά το εκρηκτικό φινάλε της δεύτερης σεζόν, ο ντετέκτιβ Τζον Νόλαν (Νέιθαν Φίλιον – Castle) βρίσκεται αντιμέτωπος με τον μεγαλύτερο κίνδυνο της ζωής του, καθώς συνειδητοποιεί ότι ο μέντοράς του, Ντετέκτιβ Νικ Άρμστρονγκ δουλεύει ως πληροφοριοδότης για την Αρμενική Μαφία και τον έχει ενοχοποιήσει με ψεύτικα στοιχεία. Ο Τζον Νόλαν καλείται τώρα να αποδείξει την αθωότητά του σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, με όλες τις ενδείξεις να είναι εναντίον του. Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21.00 στο COSMOTE SERIES HD. Το πρώτο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.