Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της 4ης σεζόν της sci-fi σειράς Stranger Things. Παράλληλα, το Netflix αποκάλυψε και τους τίτλους όλων των επεισοδίων της νέας σεζόν.

Το Netflix μας χάρισε ένα ακόμα teaser για την πολυαναμενόμενη 4η σεζόν της σειράς Stranger Things. Το νέο teaser επικεντρώνεται στη μεγάλη, πλέον, Eleven, που την υποδύεται η Millie Bobby Brown, που μαζί με την οικογένεια των Byers έχει πια μετακομίσει στην Καλιφόρνια, για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό σημαίνει, νέα ζωή, νέα εμφάνιση, νέο σχολείο και φυσικά νέους φίλους.

Επίσης, βλέπουμε και τον Will, έφηβος πλέον και αυτός να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα, όσο ο Mike στέλνει γράμματα στην Eleven και συνεχίζει να μένει πίσω στο Hawkins.

Προς το τέλος του trailer, όμως, βλέπουμε να γίνονται όλα άνω – κάτω!

Το γνωστό και αγαπημένο cast που αποτελείται από τους: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, και Maya Hawke θα επιστρέψει.

Μαζί τους ο Matthew Modine που θα υποδυθεί ξανά τον Dr. Martin Brenner, και οι Priah Ferguson, Cara Buono, και Brett Gelman που αποτελούν πλέον τακτικά μέλη του cast. Ωστόσο, θα υπάρξουν και οι νέες προσθήκες του Robert Englund, που θα υποδυθεί τον Victor Creel, και τον Tom Wlaschiha που γνωρίσαμε ως «Jaqen H’ghar» στο Game of Thrones, μαζί με μερικά ακόμη νέα πρόσωπα.

Το Netflix έδωσε, επίσης, στη δημοσιότητα και τους τίτλους των επεισοδίων της 4ης σεζόν της sci-fi σειράς Stranger Things. Αυτοί είναι οι εξής:

*The Hellfire Club,

*Vecna’s Curse,

*The Monster and the Superhero,

*Dear Billy,

*The Nina Project,

*The Dive,

*The Massacre at Hawkins Lab,

*Papa, και

*The Piggyback

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Καλή σεζόν!