Το Stranger Things θα συνεχίσει την ιστορία του και μετά την 5η σεζόν με τη μορφή spinoff σειράς, όπως αποκάλυψε το Netflix προς τους εκατομμύρια θαυμαστές της παρέας από το Χόκινς.

Όλοι περιμένουν τα δύο τελευταία επεισόδια της 4ης σεζόν του Stranger Things, δηλαδή το Vol.2, που θα προβληθεί στο Netflix από 1η Ιουλίου. Ήδη είναι γνωστό πως θα υπάρξει και 5η σεζόν, η οποία θα είναι και η τελευταία της σειράς, όμως η ιστορία θα συνεχιστεί εν μέρει μέσω spinoff σειράς.

Για τη spinoff σειρά μίλησαν και οι Duffer Brothers, οι δημιουργοί του Stranger Things, στο Variety, όμως απέφυγαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι η παραγωγή του spinoff δεν θα ξεκινήσει πριν το τέλος της 5ης σεζόν.

«Υπάρχει μια εκδοχή του η οποία αναπτύσσεται παράλληλα με την 5η σεζόν, αλλά δεν θα κάνουμε και τα γυρίσματα παράλληλα. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα θα αρχίσουμε να εμβαθύνουμε σε αυτό μόλις ολοκληρώσουμε τα οπτικά εφέ της 5ης σεζόν, τότε ο Ματ και εγώ θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε πραγματικά με αυτό», είπε ο Ρος Ντάφερ.

