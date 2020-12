Μία ανατρεπτική εμφάνιση χάρισαν απόψε ο Νάσος Παπαργυρόπουλος κι η Josephine στο J2US. Οι δυο τους επέλεξαν να τραγουδήσουν το The Phantom Of The Opera ... Διαβάστε περισσότερα