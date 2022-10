Νέες εικόνες από την πέμπτη σεζόν της σειράς “The Crown” έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix.

Η πέμπτη σεζόν του “Crown” θα αρχίσει στις 9 Νοεμβρίου 2022 και επικεντρώνεται στη δεκαετία του 1990, όταν ο γάμος του -πρίγκιπα τότε- Καρόλου και της Νταϊάνας άρχισε να καταρρέει. H Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Ιμέλντα Στόντον τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix, υπάρχουν πλάνα με την Νταϊάνα και Ντόντι αλ Φαγέντ να ταξιδεύουν στη Νότια Γαλλία τον Ιούλιο του 1997.

