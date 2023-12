Η ζώνη, «Ιστορίες Γυναικών» στο Novalifε συνεχίζει να καθηλώνει τους συνδρομητές κάθε Τρίτη στις 21:00 με γυναίκες που εμπνέουν, πρωταγωνιστούν, προκαλούν, είναι χαρισματικές και αληθινές.

Ο Δεκέμβριος στο Novalifε περιλαμβάνει τα ντοκιμαντέρ «The Girl in the Fountain» (5/12), «Queen of Speed» (12/12), «Coco Chanel: Unbuttoned» (19/12) και «Sid & Judy» (26/12).

Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου (21:00) θα θυμηθούν ξανά το «The Girl in the Fountain». Η ιστορία μιας ηθοποιού που αναλώθηκε από την δική της εμβληματική εικόνα, η ζωή της μεγάλης ντίβας Ανίτα Έκμπεργκ, μέσα από αρχειακό υλικό αλλά και αναπαραστάσεις από ένα σύγχρονο είδωλο, την εντυπωσιακή Μόνικα Μπελούτσι.

«Queen of Speed» (2021, διάρκεια 90’) είναι ο τίτλος του νέου ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

Η συναρπαστική ιστορία της Μισέλ Μουτόν, της διάσημης Γαλλίδας οδηγού αγώνων ράλι που κατάφερε να εισχωρήσει στον ανδροκρατούμενο κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού της δεκαετίας του ‘70 και του 80’ και να ανέλθει στην κορυφή.

Μία εβδομάδα μετά (Τρίτη 19 Δεκεμβρίου) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να ξαναδούν το ντοκιμαντέρ «Coco Chanel: Unbuttoned». Πρόκειται για το βιογραφικό ντοκιμαντέρ για το είδωλο της μόδας Coco Chanel. Η Gabrielle Bonheur “Coco” Chanel ήταν η ιδρύτρια και συνονόματη της δημοφιλούς μάρκας σχεδιαστών Chanel. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την ισχυρή επιχειρηματία σε αυτό το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ.

Τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Τρίτη 26 Δεκεμβρίου (28/11) έρχεται στις οθόνες των συνδρομητών η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Sid & Judy» (2019, διάρκεια 95’).

Πενήντα χρόνια μετά τον πρόωρο και τραγικό θάνατο της Τζούντι Γκάρλαντ, το ντοκιμαντέρ ρίχνει μια νέα, αποκαλυπτική ματιά στη ζωή της θρυλικής καλλιτέχνιδας και στον γάμο της με τον Σιντ Λαφτ.

Τα ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.