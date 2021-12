Στην τελική ευθεία βρίσκεται το «The Voice of Greece» και λίγο πριν τον ημιτελικό του Σαββάτου, οι διαγωνιζόμενοι είναι σε εντατικές πρόβες προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Οι coaches Κωνσταντίνος Αργυρός, Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς έχουν βάλει τα δυνατά τους για να τους προετοιμάσουν για το live που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του πολυπόθητου τίτλου για τη Φωνή της Ελλάδας.

16 διαγωνιζόμενοι συνολικά κατάφεραν να περάσουν από τη φάση των Cross Battles στον ημιτελικό. Ας θυμηθούμε ποιοι είναι αλλά και πως ήταν η μέχρι τώρα πορεία τους στο Νο1 talent show.

TeamArgiros – 4 διαγωνιζόμενοι

Νίκος Αρώνης: Γεννήθηκε και μένει στην Αθήνα και είναι 29 ετών. Εργάζεται ως τραγουδιστής και έχει το δικό του μουσικό συγκρότημα, που ονομάζεται «Sleeping Dogs». Έχει εργαστεί ως τραγουδιστής στην Ελλάδα και τη Σκανδιναβία κάνοντας live εμφανίσεις. Στα Blinds κίνησε την περιέργεια και των τεσσάρων coaches με το «Electric Worry» των Clutch και εκείνος επέλεξε την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Από τα knockouts και τα Battles πέρασε με τα «Lose Yourself/Come Together» και «Paradise City» αντίστοιχα. Στα Cross Battles η πρόκριση ήρθε για την ερμηνεία του στο «You can leave your hat on» του Joe Cocker.

Μάγδα Δημητρίου: Γεννήθηκε και μένει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδίστρια και είναι 29 ετών. Είναι αυτοδίδακτη στη μουσική και τραγουδάει επαγγελματικά εδώ και 13 χρόνια. Η ερμηνεία της στον «Θυμό» της Πάολας ήταν εκείνη που κέντρισε το ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου Αργυρού, της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά. Εκείνη επέλεξε από την πρώτη στιγμή την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού και τραγουδώντας Άννα Βίσση και Χάρις Αλεξίου προκρίθηκε από τα knockouts και τα battles αντίστοιχα. Το εισιτήριο για τον ημιτελικό της δόθηκε στα Cross Battles από το τηλεοπτικό κοινό για την ερμηνεία της στο «Ποια θυσία» της Άντζελας Δημητρίου.

Δημήτρης Κανάκης: Γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια και μένει στην Κρήτη. Εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός. Παίζει μαντολίνο και λαούτο και έχει εμπειρία στις live εμφανίσεις. Στα blinds κατάφερε να συγκινήσει και τους τέσσερις coaches με την ερμηνεία του και εκείνος επέλεξε την ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πέρασε από τις φάσεις των knockouts και των battles τραγουδώντας Παντελή Θαλασσινό και Νίκο Ξυλούρη αντίστοιχα. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να του δώσει μία θέση στον ημιτελικό όταν τον άκουσε να τραγουδά στα CrossBattles το «Για το καλό μου» του Γιάννη Μηλιώκα.

Φανή Μελεμενή: Είναι 19 ετών, γεννήθηκε και μένει στην Χαλκίδα. Από μικρή της άρεσε η μουσική και ήταν ο λόγος που την οδήγησε σε μουσικό σχολείο από το οποίο και αποφοίτησε. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής για 2 χρόνια. Γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες στα blinds τραγουδώντας το «Levitating» της Dua Lipa, εκείνη επέλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου όμως η συνέχεια της επεφύλασσε πολλές αλλαγές. Στα Knockoutsμπήκε δυναμικά με Jazmine Sullivan κι όταν δεν επιλέχθηκε από την coach της για τη συνέχεια πέρασε με stealστην ομάδα του Σάκη Ρουβά. Με τον ίδιο τρόπο και το «This is me» από την ταινία «The greatest showmancast» μπήκε με steal στην ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού. Το εισιτήριο για τον ημιτελικό ήρθε σε εκείνη για την ερμηνεία της στο «Euphoria» της Loreen στα Cross Battles.

TeamPanistes – 5 διαγωνιζόμενοι

Ηλιάνα Αλεξάνδρου: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο της Κύπρου και είναι 20 ετών. Στο λύκειο κέρδισε υποτροφία και έμαθε κλασσική μουσική και πιάνο. Σπουδάζει στο Leeds της Αγγλίας, κλασική μουσική και όπερα. Έχει κάνει συναυλίες με τη Μελίνα Κανά και τον Διονύση Σαββόπουλο. Η ερμηνεία της στο «No time todie» της Billie Eilish γύρισε και τις τέσσερις καρέκλες και έκανε τον Σάκη Ρουβά να μπλοκάρει την Έλενα Παπαρίζου. Η ίδια επέλεξε την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και συνέχισε στις φάσεις των knockouts και των Battles με Jessie Reyez και Sam Cooke αντίστοιχα. Το εισιτήριο για τον ημιτελικό ήρθε για την ερμηνεία της στο «Halo» της Beyonce στην διασκευή της LP.

Γιώργος Αντωνόπουλος: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι 36 ετών και δεν έχει κάνει ποτέ μαθήματα φωνητικής. Έχει σπουδάσει μηχανικός περιβάλλοντος και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Στα Blind ερμήνευσε το «Bad Guy» της Billie Eilish και κέρδισε κατευθείαν μία θέση στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Με Solomon Burke και The Isley Brothers πέρασε από τα Knockouts και τα Battles αντίστοιχα και ενώ μας είχε συνηθίσει σε αγγλόφωνες επιλογές η πρόκριση στον ημιτελικό από τα Cross Battles ήρθε με το «Μη Φεύγεις» των Παίδες Εν Τάξει.

Μάριος Θεοδώρου: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία και είναι 22 ετών. Παίζει κιθάρα και γράφει τραγούδια. Κάνει live εμφανίσεις μαζί με τον επίσης τραγουδιστή και φιναλίστ του Voice 2017, Χρήστο Θεοδώρου. Στα Blind πέρασε με «Τα καλοκαίρια» του Στέλιου Ρόκκου κάνοντας και τους τέσσερις coaches να γυρίσουν. Εκείνος επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά και προχώρησε στα Knockouts με «Κλείνω κι έρχομαι» χωρίς όμως να κερδίσει την προτίμηση του coach του. Την πιο κρίσιμη στιγμή με ένα steal από τον Πάνο Μουζουράκη άλλαξε ομάδα και συνέχισε στα Battles με «Διδυμότειχο Blues». Η πρόκριση στον ημιτελικό από τα Cross Battles ήρθε με τον «Μικρό Τιτανικό» του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Εύη Κουλκουβίνη: Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Γυμνό Ευβοίας. Είναι 20 ετών και ασχολείται με τη μουσική από την ηλικία των 4 ετών. Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται ως τραγουδίστρια στην Εύβοια, την Αθήνα αλλά και την Πάτρα. Το «Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη επέλεξε στα Blind και δικαιώθηκε αφού γύρισαν οι τρεις άντρες coaches. Η ίδια επέλεξε την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη και συνέχισε στα Knockouts και στα Battles με Άννα Βίσση και Κατερίνα Σιάπαντα. Το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να της δώσει το εισιτήριο για τον ημιτελικό όταν την άκουσε να τραγουδά τη «Γιορτή Ζεϊμπέκηδων» του Γιώργου Νταλάρα.

Χριστίνα Μπαγκντασαρίδου: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία της Κύπρου και είναι 18 ετών. Παίζει κιθάρα και σπουδάζει κλασική μουσική. Έχει τη δική της μπάντα με την οποία κάνει live εμφανίσεις στην Κύπρο. Στα Blinds ξεσήκωσε και τους τέσσερις coaches την κέρδισε όμως η θεαματική διεκδίκηση του Πάνου Μουζουράκη. Πέρασε από τα Knockouts και τα Battles ροκάροντας με Jet και Aerosmith ενώ το εισιτήριο για τον ημιτελικό ήρθε σε εκείνη με την «Λευκή Καταιγίδα» των Παύλου Παυλίδη/The B-Movies.

TeamHelena – 3 διαγωνιζόμενοι

Γιώργος Γλυκοκόκαλος: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη, είναι 29 ετών και εργάζεται ως τραγουδιστής. Έχει σπουδάσει Βυζαντινή μουσική, διδάσκει λύρα και μαντολίνο σε παιδιά ενώ παίζει λαούτο και μαντολίνο. Στα Blinds τραγούδησε «Τα λόγια και τα χρόνια» (Χαράλαμπος Γαργανουράκης), κατάφερε να γυρίσει και τις τέσσερις καρέκλες των coaches όμως ο ίδιος επέλεξε την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου. Πέρασε από τη φάση των knockouts και των battles ερμηνεύοντας Νίκο Ξυλούρη και Σωκράτη Μάλαμα αντίστοιχα, ενώ πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό με τον «Αποχαιρετισμό» του Νίκου Ξυλούρη.

Ελένη Ολυμπίου: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία και είναι 22 ετών. Αυτή την περίοδο σπουδάζει μουσική και jazz vocals στο Leeds στην Αγγλία. Από το νηπιαγωγείο τραγουδούσε, στην ηλικία των 8 ετών ξεκίνησε μαθήματα κλασσικού πιάνο. Τότε ξεκίνησε και η πορεία της στη μουσική. Οι δάσκαλοι την έβαζαν να τραγουδήσει solo στο δημοτικό και έτσι όταν έγινε 16 ετών ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής. Στα Blinds κέρδισε και τους τέσσερις coaches με το «Runnin’» (Beyonce) η καρδιά της όμως άνηκε από την πρώτη στιγμή στην Έλενα Παπαρίζου. Για τα knockouts και τα battles επέλεξε Emeli Sande και Ava Max αντίστοιχα ενώ η πρόκριση στον τελικό ήρθε με το «When we were Young» της Adele.

Γιώργος Πάττας: Γεννήθηκε πριν από 22 χρόνια και μεγάλωσε στο Αλιβέρι Ευβοίας. Σπουδάζει ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών και μένει στη Θεσσαλονίκη. Με τη μουσική και το τραγούδι ασχολείται από μικρή ηλικία παίζοντας ερασιτεχνικά πιάνο ωστόσο είναι αυτοδίδακτος στη φωνή. Στα Blinds μάγεψε όλους τους coaches με την ερμηνεία του στο «Writing’s on the wall» του Sam Smith εκείνος όμως είχε μάτια μόνο για την Έλενα Παπαρίζου. Με Madonna και George Michael κατάφερε να προκριθεί από τα knockouts και τα Battles όταν ήρθε όμως η ώρα για τα Cross Battles ερμήνευσε «Όλα περνούν/Grande Amore» από Αντώνη Ρέμο και «Il Volo».

TeamSakis – 4 διαγωνιζόμενοι

Άννα Αργυρού: Είναι 16 ετών, μένει στην Αθήνα και είναι μαθήτρια της Β’ Λυκείου. Έχει κάνει μαθήματα φωνητικής για 4 χρόνια. Στα Blinds συγκίνησε με την ερμηνεία της και τους τέσσερις coaches και έκανε τον Πάνο Μουζουράκη να μπλοκάρει τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη διεκδίκηση. Εκείνη επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά και πέρασε από τα knockouts και από τα blinds τραγουδώντας Olivia Rodrigo και Adele αντίστοιχα. Στα Cross Battles κέρδισε την προτίμηση του κοινού με την ερμηνεία της στο «Ain’t no other man» της Christina Aguilera.

Νίκος Βολίκας: Μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι 23 ετών και εργάζεται ως τραγουδιστής. Έχει σπουδάσει μουσική, παίζει κιθάρα, κρουστά και πλήκτρα. Στα Blinds έκανε και τις τέσσερις καρέκλες να γυρίσουν τραγουδώντας το «Μαζί σου» του Κωνσταντίνου Αργυρού και όπως ήταν αναμενόμενο ήταν και ο coach που επέλεξε. Στα Knockouts ερμηνεύοντας Αντώνη Βαρδή μπορεί να μην έπεισε τον coach του κέρδισε όμως το steal της Έλενας Παπαρίζου. Με τον ίδιο τρόπο και τραγουδώντας αυτή τη φορά στα Battles Λένα Ζευγαρά-Μάκη Δημάκη με ένα νέο steal πέρασε στην ομάδα του Σάκη Ρουβά. Το τηλεοπτικό κοινό του έδωσε στα CrossBattles το εισιτήριο για τον ημιτελικό όταν τον άκουσε να ερμηνεύει το «Μείνε λίγο στη Γραμμή» του Αντώνη Ρέμου.

Γιώργος Γιαγκίδης: Μένει στη Θεσσαλονίκη, είναι 20 ετών και έχει κάνει μαθήματα φωνητικής. Παίζει κιθάρα και εργάζεται ως υπάλληλος μεταφορικής εταιρείας. Για τα blinds επέλεξε να τραγουδήσει «Εϊ Καπετάνιε» του Στέλιου Καζαντζίδη και γύρισε τις καρέκλες του Σάκη Ρουβά, του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Έλενας Παπαρίζου. Μπήκε στην ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού όμως στα Knockouts με τραγούδι του Γιάννη Πάριου κέρδισε το steal του Σάκη Ρουβά. Στα Battles προχώρησε με Χάρις Αλεξίου και η πρόκριση στον ημιτελικό από τα Cross Battles ήρθε για την ερμηνεία του στο «Η νύχτα δυο κομμάτια» του Αντώνη Ρέμου.

Ανδρέας Μηλιώτης: Μένει στην Κύπρο, είναι 27 ετών και δουλεύει στο Τμήμα MarketingΧρηματοοικονομικής Εταιρείας. Σπούδασε στο Παρίσι και πήρε Master στις Διεθνείς Σχέσεις. Έχει κάνει τέσσερα χρόνια μαθήματα φωνητικής όμως δεν είχε πραγματοποιήσει καμία live εμφάνιση σε κοινό πριν την εμπειρία του στο The Voice. Τραγουδώντας «Purple Rain» του Prince στις Blind Auditions κέρδισε την προτίμηση και των τεσσάρων coaches και έκανε τον Πάνο Μουζουράκη να μπλοκάρει την Έλενα Παπαρίζου. Εκείνος επέλεξε την ομάδα του Σάκη Ρουβά. Με Jessie J και το «This is me» από την ταινία «The Greatest Showman» πέρασε από τα knockouts και τα battles. Στα Cross Battles πήρε την πρόκριση στον ημιτελικό τραγουδώντας BrunoMars και «When I was your man».

