Αφροδίτη Γραμμέλη: «Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε πολύ χαμηλά στα νούμερα, δε θεωρώ ότι το περιεχόμενο αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς»

Η Αφροδίτη Γραμμέλη, μίλησε στην κάμερα τη εκπομπής «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.

Η δημοσιογράφος, Αφροδίτη Γραμμέλη, τονίζει πως λόγω των γενικότερων χαμηλών τηλεθεάσεων, τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ποιότητα του περιεχομένου των τηλεοπτικών εκπομπών και ότι ο σωστός επαγγελματισμός είναι αυτός που αφήνει το αποτύπωμά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουμε προβλήματα με κανέναν. Ωστόσο, είμαστε κάποιοι άνθρωποι που είμαστε πολύ δεμένοι, έχουμε ταιριάξει περισσότερο και με τους υπόλοιπους έχουμε μια σχέση πολύ καλή με σεβασμό, με καλή διάθεση και κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, τη δουλειά και την εκπομπή, και νομίζω ότι όλα πάνε μια χαρά», είπε αρχικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Πιστεύω ότι φέτος με τα νούμερα κάτι γίνεται. Βλέπουμε ότι όλοι είμαστε πολύ χαμηλά. Δεν θεωρώ ότι το περιεχόμενο απαραιτήτως αντικατοπτρίζεται στους αριθμούς. Από κει και πέρα, ναι, κάποιες φορές στεναχωριέσαι, θεωρείς ότι αξίζεις καλύτερα, είναι όπως στο σχολείο που καμιά φορά νιώθεις ότι ο βαθμός σε αδικεί, αλλά επειδή τα προβλήματα είναι πολύ πιο σοβαρά και πιο ουσιαστικά, θεωρώ ότι είσαι καλός επαγγελματίας όταν δουλεύεις, όταν παίρνεις θέματα, όταν συμμετέχεις, όταν σέβεσαι τους συναδέλφους σου. Αυτό είναι το αποτύπωμά σου σε αυτή τη δουλειά και με αυτό πορεύεσαι, δεν πορεύεσαι με τους αριθμούς».

Τέλος η Αφροδίτη Γραμμέλη σημειώνει: «Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του, γιατί στην τηλεόραση το πρόβλημα είναι ότι δεν κοιτάμε μπροστά μας απέναντι, κοιτάμε τα δικά μας τα χωράφια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ‘χω ξαναπεί, με την κυρία Καραβοκύρη δεν συμφωνούμε στον τρόπο που εκφράζουμε τις απόψεις μας και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα project πάρα πολύ, δεν με ενδιαφέρει να είμαστε μόνο γυναίκες ή μόνο άντρες.

Δεν με ενδιαφέρει να το βλέπω μονόπατα, δηλαδή τι λένε οι γυναίκες για κάτι που συμβαίνει. Θέλω να ακούσω και τους άντρες, αυτό που έχω ανάγκη να ακούσω περισσότερο στην τηλεόραση και μου λείπει είναι νέοι. Νέες απόψεις, μου λείπουν οι νέοι άνθρωποι, μου λείπει το νέο στοιχείο, αυτό. Δεν μου λείπει να δω κάτι γυναικείο, όχι. Καλά είμαι με τις φίλες μου».