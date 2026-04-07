Άγιος έρωτας – επόμενο επεισόδιο: Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA, με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα. Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Μεγάλη Τετάρτη 08 Απριλίου

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος αποκαλύπτουν σταδιακά στον Λεωνίδα την περίπλοκη σχέση τους. Εκείνος δείχνει να τους αποδέχεται, ωστόσο, υποψιάζεται πως ο πατήρ Νικόλαος του κρύβει ακόμη πράγματα- κυρίως για τον μικρό Κυριάκο που του μοιάζει πολύ. Στη χωροφυλακή, ο Νικηφόρος αρνείται να επιτρέψει σε οποιονδήποτε να δει τον Αργύρη χωρίς δικηγόρο. Η στάση του δείχνει αλλαγμένη και σκοτεινή, ενώ η Μάρω τον ρωτά ευθέως εάν η συμπεριφορά του σχετίζεται με τη γυναίκα του. Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Κυριάκο ότι οι γιοι του έχουν μπλέξει, εκθέτοντας σε κίνδυνο και τον Αντρέα. Στην Αθήνα, ο Ηλίας προειδοποιεί την Κική ότι κινδυνεύει από τον Παύλο, και τη φυγαδεύει. Την ίδια στιγμή, η Σοφία, τον φέρνει αντιμέτωπο με το προσωπικό του τραύμα, αποκαλύπτοντας πως καταλαβαίνει ότι η εμμονή του να τη “σώσει”, σχετίζεται με μια γυναίκα που δεν κατάφερε να σώσει στο παρελθόν. Η Θάλεια επιστρέφει στη Στέρνα και ο Παύλος απειλητικά, δείχνει να γνωρίζει τις κινήσεις της.

Συντελεστές

Σενάριο: Άγγελος Χασάπογλου

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πρωτότυπη μουσική: Στέφανος Κορκολής

Τραγούδι τίτλων «Άγιος έρωτας» – Στίχοι: Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ερμηνεία: Σοφία Μανουσάκη

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση

Παραγωγή: Primavisione