Akylas για Eurovision 2026: «Είχαν γεννηθεί προσδοκίες γιατί οι στοιχηματικές μας είχαν ψηλά – Κάποια σχόλια με στεναχώρησαν»

Για το πώς βίωσε την 10η θέση του στη Eurovision αλλά και το πώς αισθάνθηκε με τα σχόλια που άκουσε μετά, μίλησε από καρδιάς ο Akylas.

O γνωστός τραγουδιστής αποκάλυψε στο MEGA πως είχε προσδοκίες από την συμμετοχή του στη φετινή Eurovision, καθώς οι στοιχηματικές τον έδειχναν μέσα στην 5άδα. Εξήγησε όμως πως τα προγνωστικά έπαιξαν έξω καθώς τα φαβορί δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν τις πρώτες θέσεις στον διαγωνισμό μουσικής.

«Είτε στεναχωρηθήκαμε είτε όχι, τώρα προχωράμε, πάμε γι’ άλλα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άλμπουμ μου, τις συναυλίες μου που θα είναι υπερ-παραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσω όλο αυτό που έζησα, να πάρω λίγο τον χρόνο μου. Δεν έχω προλάβει να το συνειδητοποιήσω γιατί με το που γύρισα, αρρώστησα, και μετά ξεκίνησα κατευθείαν τις πρόβες. Όμως, οι άνθρωποι που με στηρίζουν και με αγαπάνε μου δείχνουν τι έζησα και μου το υπενθυμίζουν» είπε αρχικά ο Akylas.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί κάποιες προσδοκίες γιατί από την αρχή οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά. Απ’ ότι φάνηκε έπεσαν εντελώς έξω, γιατί το top3 που έδειχναν, έμεινε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό όμως μας είχε κάνει όλους να το πιστέψουμε πολύ. Εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου και προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Σίγουρα υπήρχε μια μικρή στενοχώρια και το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω, αν θα με δεχτούν», συνέχισε.

«Σίγουρα κάποια σχόλια με στενοχώρησαν. Σίγουρα καθένας έχει τη δική του άποψη και είναι σεβαστή, κάποια πράγματα με πλήγωσαν… Κρατάω τα όμορφα» παραδέχτηκε ο Akylas.